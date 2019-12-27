Tusaş “Ar-Ge Günleri” Atatürk Üniversitesi’nde devam ediyor

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından 2527 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ArGe Günlerine katılmak üzere Erzurum’a gelen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) ArGe ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Programın ilk gününde Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde başlanan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ArGe Günleri programına konuşmacı olarak katılan TUSAŞ ArGe ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, burada TUSAŞ’ın faaliyetleri, ArGe ve Millileştirme konularında katılımcılara bilgi verdi.

Programın ikinci gününde Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent’te; Öğrenci Takımları Sergisi ile TUSAŞ ÜniversiteSanayi İşbirliği faaliyetleri ve TUSAŞ İnovasyon faaliyetleri hakkında konferanslar düzenlendi. İkinci gün programı TUSAŞ heyetinin DAYTAM ve YÜTAM gezisiyle son buldu.

Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ile Rektörlük makamında bir araya gelen Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent bünyesinde gerçekleştirilen ArGe çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"ÜniversiteSanayi İşbirlikleriyle ArGe Faaliyetleri Arttı”

Yüksek teknoloji tabanlı yeni şirketlerin kurulmasıyla üniversitedeki akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüşmesi ve teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi ile ArGe faaliyetlerinin hız kazanması yönünde uygulanacak yöntemlere dikkat çeken Rektör Çomaklı, ÜniversiteSanayi işbirlikleriyle gerçekleşen projeler sayesinde ArGe faaliyetlerinin gözle görülür bir şekilde arttığını söyledi.

Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde hedeflenen noktaya kısa sürede ulaşabilmek için ArGe ve inovasyon faaliyetlerine hız verilmesi konusunda Atatürk Üniversitesinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Rektör Çomaklı: “Bilimsel gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler günümüz toplumlarının refah seviyelerini belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Uluslararası arenada rekabet edebilen bir ülke olabilmek için bilim ve teknoloji ile birlikte ArGe'ye dayalı milli üretim yapmak gerekir. Ülkemizin her alanda kalkınması ve ileri bir teknolojik seviyeye gelmesi için tüm akademisyenlerimiz ile birlikte var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“Millileşmeyi Hızlandırabilmek İçin Kuvvetli ArGe Altyapısının Bunu Desteklemesi Lazım”

Rektör Çomaklı’ya misafirperverliği ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ArGe Günlerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Öztürk Yüksek teknoloji için üniversitelere büyük ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Hayatta kalabilmenin en önemli yollarından birisinin rekabetçi olabilmek ve bunun için de arkada güçlü bir teknoloji ordusunun olması gerektiğini aktaran Öztürk, ArGe olmadan ürünün belli bir süre sonra önemini kaybedeceğini ve o zaman da rakiplerin daha iyisini yapabileceğini belirterek” Millileşmek, yerlileşmek gibi kavramları kullanmak güzel ama bu o kadar uzun ve zor bir süreç ki bunu başarmak ciddi manada çaba istiyor. Gerçekten çok yetkin bir bilgi birikimine sahip olmamız gerekiyor. Millileşmeyi hızlandırabilmek için kuvvetli ArGe altyapısının bunu desteklemesi lazım” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Rektör Çomaklı’nın Prof. Dr. Öztürk’e hediye takdimiyle son buldu.

Atatürk üniversitesi ve Erzurum Teknik üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen TUSAŞ ARGE Günleri bugün “Patent Mühendisliği Seminerleri” ile Ata Teknokent’te devam edecek.

ERZURUM 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:58

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