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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydemir: ‘Dadaşın dimağı da gönlü de millidir’ Aydemir: ‘Erzurum bir vicdan coğrafyasıdır’

İHA

Aydemir: ‘Dadaşın dimağı da gönlü de millidir’ Aydemir: ‘Erzurum bir vicdan coğrafyasıdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Aziziye ve Yakutiye’de dadaşlarla bir araya gelerek, gündeme ilişkin talep ve tespitleri paylaştı. Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’u bir milli vicdan coğrafyası konumuna kavuşturan Dadaşlar, aklı selimin sembolü ve hakka tapan yüce milletimize ait irfanın seçkin temsilcileridir’ dedi.
YERLİLİK VE MİLLİLİK VURGUSU
Dadaşlarla ülke siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, sağlıktan milli savunmaya kadar her alanda kaydedilen milli ve yerli yaklaşımın Erzurumlular tarafından büyük ilgi ve destekle karşılandığını aktararak, ‘Çünkü Dadaşın dimağı da gönlü de millidir, yerlidir.’ takdiminde bulundu.
AYDEMİR AZİZİYE VE YAKUTİYE’DEYDİ
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, saha çalışmaları kapsamında Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde inceleme, değerlendirme ve tespit ziyaretlerinde bulundu. Aziziye’de Saltuklu esnafı ile bir araya gelen Aydemir, Yakutiye’de Abdurrahmanağa sakinleriyle hasbıhal etti, ERİHDER Kadın Komisyonu toplantısına katılarak, kültür gündemine ilişkin beklentileri aldı.
SALTUKLU İSTİŞARESİ
Aziziye Saltuklu mahallesinde esnafı ziyaret edip, ekonomideki gelişmeleri, faiz indirimini ele alan Milletvekili Aydemir, esnafın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun yürüttüğü sosyal ve ekonomik politikalara minnettar olduğunu belirtti. Dadaşların yerli otomobil üretiminden dolayı ortak bir gururu paylaştığını söyleyen Milletvekili Aydemir, her alanda kaydedilen yerli ve milli yaklaşımın büyük bir desteğe mazhar olduğunu bildirdi.
200 EVLER PROJESİ VE BAŞKAN ORHAN’A TEVECCÜH
Aziziye’deki çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşla belediye hizmetlerine yönelik söyleşide bulunan Milletvekili Aydemir, vatandaş memnuniyetinin üst derecede olduğunu aktardı. 200 Evler semtinde hayata geçirilmesi planlanan dönüşüm projesinin sevinçle karşılandığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘200 Evler sakinlerinin kentsel dönüşüm beklentilerine projelerle yaklaşan belediye başkanımız Sayın M. Cevdet Orhan’a hemşehrilerimizin şükran duyguları var. Ak yaklaşım budur. ‘ dedi.
AYDEMİR’DEN ABDURRAHMANAĞA BULUŞMASI
Milletvekili Aydemir’in bir diğer çalışma adresi Yakutiye oldu. İlçenin Abdurrahmanağa semtinde esnaf, eşraf ve vatandaşla görüşen Milletvekili Aydemir, semt sakinlerinin yerli otomobil sevincini paylaştı. Milletvekili Aydemir, ‘ Kanal İstanbul ve Yerli Otomobil projelerine dönük heyecan her dadaşın yüreğinde özel kıpırtı oluşturmuş. Minnettarız. ‘ yorumunu yaptı.

ERZURUM

30 Aralık 2019 Pazartesi

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