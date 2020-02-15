Ani duygu değişimlerine dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ani duygu değişimlerine dikkat

İHA

Psikolog Merve İlikçi İygün, ani duygu değişimlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Ani duygu değişimlerine dikkat

Psikolog Merve İlikçi İygün, ani duygu değişimlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Uzman Klinik Psikolog Merve İlikçi İygün, “Bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) bir diğer adıyla manikdepresif hastalık, kişinin duygu durumunda, enerjisinde ve sosyal aktiviteleri tamamlama yetisinde bozulmalara neden olan psikolojik hastalıktır. Kişinin ruh halinde çarpıcı değişikliklere yol açan yükselme ve alçalma dönemleri, depresif ve manik ‘ataklar’ olarak tanımlanmaktadır. Bazı kişiler depresyona ya da maniye daha yatkın olurken bazı kişilerde belirtiler, iki uç duygu durum arasında gidip gelme (karma epizot) şeklinde olabilmektedir. Toplumda her 100 kişiden yüzde 12’sinde görülen bipolar bozukluk, sıklıkla genç erişkenlik de 1535 yaş aralığında ortaya çıkan, kadın ve erkekte eşit olarak görülen bir rahatsızlıktır. Maniye girmiş kişi son derece neşelidir. Güler şarkı söyler, herkesle sohbet eder ancak hasta neşeli olmakla birlikte kolaylıkla da sinirlenebilir. Bipolar hastalığı (duygudurum bozukluğu) olan kişilerin fikirlerini eleştirmeye, taşkın davranışlarını engellemeye çalıştığınızda da büyük bir öfkeye kapılabilirler. Mani ‘anormal‘ bir durumdur ve kişi neşeli, mutlu, espirili ve enerjik olmasına rağmen kişinin tüm sosyal uyumu bozulmuştur” dedi.
Psikolog İygün, bipolar bozukluk (manik dönem) belirtilerini şöyle sıraladı:
“Uyku problemleri (uyku ihtiyacında azalma), oldukça yükselmiş (öforik) duygu durum, artmış enerji, etkinlikler ve yerinde duramama hali, konsantrasyonda azalma, cinsel istek artışı, çok para harcama, kişinin kendi kabiliyeti konusunda gerçek olmayan inanışlara sahip olması, yargılama kapasitesinde azalma, düşünme ve konuşma içeriğinde artış, tahrik edici, uygun olmayan davranışlarda artış, alkol ve madde kullanımında artış.”
Bipolar belirtilerinin üç veya daha fazlasının her gün görülmesi ve bir hafta veya daha uzun sürmesi gerektiğini ifade eden İygün, “Mani dönemi ani başlar ve tedavi edilmezse haftalarca sürebilir. Kişi genelde mani dönemi yaşarken hasta olduğunu fark etmez ya da tedaviyi reddetme eğilimindedir. Manik atağın başlangıcında ya da bağımsız bir atak olarak da görülebilen bir diğer durum da hipomanidir. Hipomani fazı, üretkenliğin arttığı ancak manik belirtilerin daha hafif olduğu bir dönemdir. Hipomani fazında belirtiler genellikle kişinin okul, iş ve sosyal çevresiyle bağlarını etkilemeyecek derece görülürler. Belirtiler en az 4 gün görülmektedir” diye konuştu.
İygün, bipolar depresif atağa dönemine ait belirtiler hakkında ise şu bilgileri verdi:
“Umutsuz ve karamsar olma, üzgün endişeli ve mutsuz hissetme, yaşamdan zevk alamama, enerji azlığı, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, değersizlik hissi, iştah değişikliği; kilo kaybı ya da kilo alımı, fazla uyuma, uykuya dalmakta güçlük çekme, geceleri sık uyanma, çaresizlik ve değersizlik hisleri, ölüm ya da intihar düşünceleri.”
Depresif dönemde de, en az beş belirtinin iki hafta ya da daha fazla sürmesi beklendiğini kaydeden İygün, “Depresif ve manik atakların ağır yaşandığı durumlarda da halüsinasyon ve hezeyan gibi psikotik belirtiler de görülebilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda bipolar bozukluk nedenleri arasında genetik faktörlerin yer aldığı bilinmektedir. Genetik olarak bipolar bozukluk hastalığına yatkın olan kişilerin yaşadığı stresli bir hayat bu hastalığı tetikleyebilmektedir. Genetik yatkınlığın yanı sıra beyin gelişimi ve beyin hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan nörotransmitterların da bipolar bozukluk hastalığına sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Aile bireylerinde bipolar hastalığı olan kişilerde bipolar bozukluğun ortaya çıkma ihtimali olduğu belirtilmektedir. Bipolar bozukluğun tedavi süreci hastanın hekimle olan iş birliği ve aile yakınlarının tedavi sürecindeki destekleri oldukça önemlidir. Atakların ciddi bir bölümünde hasta ne hissettiğini, ne yaşadığını ve kendisinde ne tür değişikliklerin meydana geldiğini fark edemeyebilir. Atak dönemlerinde hasta eğer depresif bir dönemdeyse genellikle antidepresanlarla duygu durum düzenleyici ilaç tedavisi yapılır. Manik dönemde ise eğer psikotik belirtiler eşlik ediyorsa antipsikotiklerden faydalanılabilir. Bipolar bozukluk atakların dışında kişinin normal hayatını sürdürebildiği bir hastalıktır. Tedavi süreci sadece ataklar geldiği zaman değil, atakların oluşmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Duygu durum dengeleyici ilaçlar bu açıdan oldukça önemlidir. Bipolar bozukluğa sahip hastalar bir süre sonra kendilerini iyi hissettikleri için ilaç kullanımını bırakmak isteyebilirler. Burada hasta yakınlarının, hastaya yaklaşımı oldukça önemlidir. Hastanın ilaç kullanımını destekleyici söylemlerde ve özellikle hastalığın atakları açısında aile yakınlarının farkındalığının yüksek olması oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.
Bipolar bozukluğu önlemek için bilgiler veren İygün, “Düzenli ve yeterli uyunmalıdır. Yaşa ve vücut tipine uygun sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmak çok önemlidir. Doktor kontrolünde doğru bir beslenme planı oluşturulmalıdır. Mümkün olduğu kadar egzersiz yapılmalıdır. Stresli ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır. Alkol mümkün olduğu kadar azaltılmalı veya hiç tüketilmemelidir. Nefes egzersizleri yapılmalıdır. Öfke kontrolü yapılmalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
YEREL HABERLER Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
Büyükşehir’den tiyatro ziyafeti
YEREL HABERLER Büyükşehir’den tiyatro ziyafeti
Büyükşehir’den ebeveynlere özel konferans
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ebeveynlere özel konferans
Yeniden dizayn edilen sınıfa Güneydoğu gazisinin ismi verildi
YEREL HABERLER Yeniden dizayn edilen sınıfa Güneydoğu gazisinin ismi ...
Pediatri polikliniğinin duvarları matematiksel objelerle renklendirildi
YEREL HABERLER Pediatri polikliniğinin duvarları matematiksel ...
Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi’nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi’nin ...
Kötü duruşun olumsuz etkilerine dikkat
YEREL HABERLER Kötü duruşun olumsuz etkilerine dikkat
Hem okuyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar Kuaför ve güzellik merkezi öğrencileri döner sermaye uygulaması ile hem pratik uygulama ile mesleği öğreniyor hem de para kazanıyorlar
YEREL HABERLER Hem okuyor hem de okul harçlıklarını ...
Kadınlarda cinsel problemlere dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda cinsel problemlere dikkat
Göz kapak problemlerine dikkat
YEREL HABERLER Göz kapak problemlerine dikkat
Diş etinde oluşan problemlere dikkat
YEREL HABERLER Diş etinde oluşan problemlere dikkat
Kornişleri bırakıp, kayak takımı ile kaydılar
YEREL HABERLER Kornişleri bırakıp, kayak takımı ile kaydılar
Cirit atları üşümesin diye soba yakıyorlar
YEREL HABERLER Cirit atları üşümesin diye soba yakıyorlar
Dalgıçlar 5 gündür kayıp olan liseli kızı arıyor
YEREL HABERLER Dalgıçlar 5 gündür kayıp olan liseli kızı arıyor
2 genç kızı dağa kaçırmak isteyen PKK’lı teröristler yakalandı
YEREL HABERLER 2 genç kızı dağa kaçırmak isteyen PKK’lı teröristler ...
PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı
YEREL HABERLER PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken ...
Rektör Çakmak, liselilere başarı ve kariyer dersi verdi
YEREL HABERLER Rektör Çakmak, liselilere başarı ve kariyer dersi ...
Askeri üniformayı giydiler, mutluluğa ‘evet’ dediler Palandöken Belediyesinde 14 Şubat yoğunluğu
YEREL HABERLER Askeri üniformayı giydiler, mutluluğa ‘evet’ ...
Çomaklı ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Çomaklı ailesinin acı günü
MNG Erzurum Alışveriş ve Yaşam Merkezi Türkiye AVM’ler geneli katılım oranı bazında 1.sırada
YEREL HABERLER MNG Erzurum Alışveriş ve Yaşam Merkezi Türkiye ...
Vakıf Okulları şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi
YEREL HABERLER Vakıf Okulları şampiyonluklarına bir yenisini daha ...
Nikahta Türk bayrağını öperek, 'evet' dediler
YEREL HABERLER Nikahta Türk bayrağını öperek, 'evet' dediler
Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü yol güvenliğini artırdı
YEREL HABERLER Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü yol güvenliğini artırdı
Göz altı morlukları makyajla yok olmaz
YEREL HABERLER Göz altı morlukları makyajla yok olmaz

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X