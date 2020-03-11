Başkan Orhan’dan kurtuluş mesajı “Esaretten hürriyete çok bedeller ödendi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Orhan’dan kurtuluş mesajı “Esaretten hürriyete çok bedeller ödendi”

İHA

12 Mart Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü ve İstiklal Marşının Kabulünün 99. yıldönümü nedeniyle Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Orhan’dan kurtuluş mesajı “Esaretten hürriyete çok bedeller ödendi”

12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü ve İstiklal Marşının Kabulünün 99. yıldönümü nedeniyle Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kutlama mesajı yayımladı.
İki gurur gününün aynı tarihe denk gelmesinin ayrı bir anlam kazandırdığını ifade eden Başkan Orhan, “Anadolu’nun önsözü olan şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun ve İstiklal Marşı’mızın TBMM’de kabulünün yıldönümü bizler için övünç vesilesidir. Topla tüfekle değil ancak insan gücüyle düşmana göğüs geren Erzurum halkı bugünde duruşundan hiçbir eksilme olmadan aynı vakarı göstermektedir. 15 Temmuz 2016 tarihi bu duruma en büyük örnek teşkil etmektedir. Düşman topraklarımıza duyduğu iştahı yüz yıl sonrasında bile devam ettirmektedir. Önce Ruslara ardından Ermenilere karşı vatan toprağını koruyan Erzurumlular, Türk’ün sarsılmaz iradesini, vatan ve bayrak sevgisini, Dadaşın üstün cesaret ve kahramanlığını bir kez daha tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Esaret ve karanlık dolu günlerde ezanı, bayrağı, namusu ve toprağını koruyan Erzurum, düşmana asla geçit vermemiştir. Bunun yanında merhum Mehmet Akif Ersoy’un, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk Milleti’nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Bu vesile ile bu iki gurur gününün Erzurum halkı nezdinde tüm ülkemize hayırlar getirmesini dilerim” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yastıklı cinayet sanığına 'iyi hal' indirimiyle 11 yıl 8 ay
YEREL HABERLER Yastıklı cinayet sanığına 'iyi hal' indirimiyle 11 ...
Kırkpınar 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Kırkpınar 12 Mart mesajı
DAP’tan çiftçi eğitimine yeni yol haritası
YEREL HABERLER DAP’tan çiftçi eğitimine yeni yol haritası
Türk Ocakları Başkanı Işık’tan kurtuluş günü kutlama mesajı
YEREL HABERLER Türk Ocakları Başkanı Işık’tan kurtuluş günü kutlama ...
Bebeklerde depresyon olur mu demeyin
YEREL HABERLER Bebeklerde depresyon olur mu demeyin
Başkan Uçar: “Milletimiz kahramanlarını asla unutmaz”
YEREL HABERLER Başkan Uçar: “Milletimiz kahramanlarını asla unutmaz”
AK Parti İl Başkanı Öz, “12 Mart yalnızca Erzurum’un değil, Anadolu’nun da kurtuluş tarihidir”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Öz, “12 Mart yalnızca Erzurum’un ...
Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası
YEREL HABERLER Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası
Gebeliği engelleyen 2 önemli neden
YEREL HABERLER Gebeliği engelleyen 2 önemli neden
Erzurum Valisi Okay Memiş’ten 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş’ten 12 Mart mesajı
(Görüntülü) Erzurum'da 'hijyenik' seferberlik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da 'hijyenik' seferberlik
Başkan Karataş’tan 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan 12 Mart mesajı
Kadın çiftçiye ‘Sağlık’ desteği
YEREL HABERLER Kadın çiftçiye ‘Sağlık’ desteği
Erzurum ve Hatay kaybetti, zirve karıştı
YEREL HABERLER Erzurum ve Hatay kaybetti, zirve karıştı
‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi
YEREL HABERLER ‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli ...
Erzurum'da koronavirüse karşı 'hijyen' seferberliği
YEREL HABERLER Erzurum'da koronavirüse karşı 'hijyen' seferberliği
Bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası
(Görüntülü) Cadde ortasındaki cinayette tahrik indirimiyle 18 yıl hapis - ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cadde ortasındaki cinayette tahrik ...
Aralıklı dişler gülmeyi engelliyor
YEREL HABERLER Aralıklı dişler gülmeyi engelliyor
Göz altı ışık dolgusu ile ışıltılı bakışlar
YEREL HABERLER Göz altı ışık dolgusu ile ışıltılı bakışlar
Her psikiyatrik soruna antidepresan iyi gelmiyor
YEREL HABERLER Her psikiyatrik soruna antidepresan iyi gelmiyor
Kadınlarda dudak dolgusuna talep artıyor
YEREL HABERLER Kadınlarda dudak dolgusuna talep artıyor
Kızılay Butik Mağaza, Atatürk Üniversitesinde hizmete açıldı
YEREL HABERLER Kızılay Butik Mağaza, Atatürk Üniversitesinde hizmete ...
Tekerlekli sandalyesini bırakıp hayallerine uçtu Engelli kızın yamaç paraşütü hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyesini bırakıp hayallerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X