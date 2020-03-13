Vali Memiş’ten 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“’Tıbhanei Amire ve Cerrahhane i Amire’ tıp okulu 14 Mart 1827 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Bu tarih ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle okulun kuruluş tarihi olan 14 Mart tarihi Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Sağlık, mutlu bir yaşamın değişmez ve öncelikli özelliğidir. İnsan olarak çalışmak, üretmek böylece kendimize ve çevremize yararlı olmak temel amacımızdır. Bunun için sağlıklı bir yaşama ihtiyacımız vardır. İnsanların sağlığına kavuşmaları için Hipokrat Yemini ederek, mesleklerini büyük bir duyarlılıkla sürdüren bu kutsal mesleğin mensubu hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız ülkemizin her köşesinde, insan hayatının öneminden ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışmaktadırlar. Mesleklerini büyük bir özveriyle sürdüren, kutsal bir mesleğin mensubu olan hekimlerimiz, insanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, kendilerine şiar edinmişlerdir. Tüm insanlar için, güvenli bir liman olarak, hizmet veren tabiplerimizin M. Kemal ATATÜK’ ün “Beni Türk hekimlerine emanet edin.” sözleriyle de Türk hekimlerimizin ne kadar hayati bir görev ifa ettiklerini belirtmektedir. Ayrıca, Kanuni Sultan Süleyman; “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi.” Mısraları ile de sağlığın ne büyük bir önem arz ettiğine dikkat çekmiştir. Bu bağlamda; ilimiz sağlık alanında gerekli önemi ve hassasiyeti göstermiş olup, yeni yapılan Şehir Hastanesi, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nin yanı sıra özel bir hastanemiz, şehrimize hizmet vermektedirler. Hastanelerimizin varlığıyla, ilimiz sağlık alanında çekim noktası haline gelmiştir. Kentimize, çevre illerden ve ülkelerden hastalar gelerek, tedavi olmaktadırlar. Bu kuruluşlarımızla, modern tıbbın bütün uygulamalarının yer aldığı sağlık birimlerimiz, yerli ve yabancı herkese ayrım gözetmeksizin en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmaktadırlar. Öte yandan, malum olduğu üzere, nerede ise tüm dünyada görülen Korona Virüs mücadelesinde, ilimizdeki sağlık kurum ve kuruluşları, paniğe kapılmadan, olası bir salgına ilişkin tüm gerekli önlem ve tedbirleri almışlardır. Bu konuda; göstermiş oldukları gayretli ve titiz çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarını kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, tüm hekim ve sağlık personelimizin, 14 Mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, bu önemli ve kutsal görevlerinde başarılar diliyorum.”

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