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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oktay Tüney, saç ekiminde doğru bilinen yanlışları açıkladı

İHA

Bireylerin saç ekim yaptırmadan önce mutlaka işlem hakkında doğru temel bilgilere sahip olması gerektiğini belirten Oktay Tüney, saç ekiminde doğru bilinen yanlışları açıkladı.

Oktay Tüney, saç ekiminde doğru bilinen yanlışları açıkladı

Bireylerin saç ekim yaptırmadan önce mutlaka işlem hakkında doğru temel bilgilere sahip olması gerektiğini belirten Oktay Tüney, saç ekiminde doğru bilinen yanlışları açıkladı.

Wordplast Hair Center Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney, saç ekimi hakkında doğru bilinen yanlışları açıkladı. Bireylerin ekim yaptırmadan önce mutlaka işlem hakkında doğru temel bilgilere sahip olması gerektiğini belirten Tüney, "Geçmişten günümüze kadar yaygın olarak uygulanan bu işlemde yüksek teknolojili uygulamalar söz konusu olduğundan ekilen saç kökleri ömür boyu olarak kalitesini koruyabiliyor. Dünya genelinden tercih edilen saç ekimi yönteminde özellikle FUE uygulaması tercih ediliyor. Bu doğrultuda ise bu işlemde acı ve ağrı durumu minimum düzeyde olabiliyor. Maksimum konfordan uygulanması sayesinde de bireylerin işlem süresi boyunca herhangi bir huzursuzluk duyması söz konusu değildir." dedi.

"Saç ekimi geçici bir tedavi yöntemi değildir"
Tüney, saç ekimi uygulamasının geçici bir tedavi seçeneği olduğu kanısının son derece yanlış olduğunu belirterek, "Bilinenin aksine saç ekimi geçici bir tedavi uygulaması değildir. Uygulamada özellikle dökülmeme özelliğine sahip olduğundan ense kısmındaki saç kökleri tercih ediliyor. FUE yöntemi üzerinden alınan bu saç kökleri doğrudan saçsız alana özel enjeksiyon iğneleri üzerinden ekiliyor. Bu kısımda yer alan saç kökleri DHT adını alan hormonlardan olumsuz yönde etkilenmezler. Bu sebeple de kalitesini uzun seneler boyunca devam ettirebilirler. Ekim yapılan bölgede geçici olarak şok saç dökülmesi meydana gelir. Bu aşamadan sonrasında da ekilen kökler artık kalıcılığını sürdürür. Şok saç dökülmesinde ekilen köklerin herhangi bir zarar görmesi söz konusu değildir. Aksine daha da güçlü bir şekilde yenilenirler. Ekim işlemi aynı zamanda hijyenik bir ortamda gerçekleştirilir." ifadelerini kullandı.

"Saç ekimi işlemini her kes yaptırabilir"
'Saç ekimini sadece erkekler yaptırabilir' diye konuşulduğunu söyleyen Tüney, "Bu tamamen yanlış bilgidir. Bilinenin tam aksine saç ekimi kadınlar tarafından da güvenle tercih edilebilir. Ülkemizde de olmak üzere çeşitli nedenlere bağlı olarak saç kaybına maruz kalan kadınların büyük bir bölümü tarafından saç ekimi uygulaması tercih ediliyor. Ayrıca dünya çapında gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda ise kadınların yaklaşık olarak yüzde 14’lük kısmında saç ekim işlemine başvurduğu gözlemlenmiştir. Kadınlar erkeklerden farklı olarak daha çok ön saç çizgisini yukarı doğru çekmek ve saç miktarının yoğunlaştırmak amacıyla bu işleme başvurabiliyor. Ayrıca, kadınlarda ekim işleminde erkeklerden farklı olarak saçların tamamen kazınmasına da gerek duyulmuyor. Sadece bazı istisnalarda kadınlarda saçların tıraş edilmesi söz konusu olabiliyor." dedi.

"Saç ekimi acı vermez"
Oktay Tüney, saç ekimi işleminin acı verici bir işlem olduğuna dair bir kanı olduğu bilgisinin de tamamen yanlış olduğunu kaydederek, "Oysa ki işlemde tamamen ağrısız özelliğe sahip olan iğneli veya iğnesiz lokal anestezi uygulaması söz konusudur. Bu uygulama sayesinde saçlı alanda minimum düzeyde uyuşturma yapılarak hasta konforu sağlanabilir. Bu alanda son 10 yıl içerisinde ciddi anlamda ilerlemeler gösterilmiştir. Ekim işlemi artık daha ağrısız ve acısız bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yapılan bir araştırma sonucunda bireylerin yaklaşık olarak yüzde 90’ı tarafından işlem süresi boyunca ağrı veya acı hissetmediği belirtilmiştir. Bireyler bu işlem sırasında tercihi doğrultusunda televizyon izleyebilir ve hatta kitap okuyabilir. Artık özel anestezi iğneleri üzerinden işlem daha kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu da neredeyse yok denilebilecek düzeyde ağrı oluşması anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

İleri yaştaki kişilere saç ekimi
Saç ekimi işlemin ileri yaş grubundaki bireyler açısından uygun olmadığına dair ortalıkta bir düşünce olduğunu belirten Tüney, "Saç ekimi uygulaması ileri yaş grubunda yer alan kadınlara ve erkeklere uygulanabildiği gibi işlemin yapılmasında yaş faktörünün önemi kesinlikle yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken en temel durum, saç köklerinin alınabileceği ense kısmında yeteri düzeyde köklerin mevcut olmasıdır. Bu kısımdaki köklerin sağlıklı olması ve yeteri miktarda olması ekim işlemi açısından yeterli bir nedendir. Bireyin saç ekimi açısından uygun olmasındaki temel kriterlerden biri saç dökülmesi durumu belirler." dedi

"Saç ekimi çok pahalı bir tedavi yöntemi değildir"
Saç ekimi işleminin çok pahalı olduğu düşüncesinin de doğru olmadığını kaydeden Tünel, "Bu konu geçmiş yıllar açısından bir nebze de olsa doğruluğunu ispat edebilir niteliktedir. Çünkü saç ekimi bundan 10 yıl öncesinde kadar yüksek fiyat tarifelerinden uygulanabiliyordu. Bu da bireylerin ekonomik anlamda dezavantajlı bir durumda olmasına neden olabiliyordu. Ayrıca, geçmiş dönemlerde tercih edilen kalitesiz ekim yöntemlerinin de fiyat tarifesinin yükselmesinde önemli etken olduğu biliniyordu. Ancak geliştirilen yeni yöntemler, saç tedavisine Dünya genelinden yoğun bir şekilde ilgi gösterilmesine bağlı olarak daha uygun fiyat tarifeleri söz konusu oldu. Özellikle ülkemize bakıldığında saç ekimi fiyat tarifeleri açısından son derece uygun konumda olduğu gözlemlenebilir. Bunun haricinde konforlu ve hijyenik saç ekimi merkezlerinden de ek ücretsiz olarak fiyat tarifesi sunulabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Başka bir kişiden alınan saç kökleri ile saç ekimi yapılmaz"
Başka bir bireyden elde edilen saç kökleri ile saç ekimi yapılabilir düşüncesinin de tamamen yanlış olduğunu belirten Oktay Tüney, "Ekim işlemi özellikle bireyin ense kısmındaki dönorların alınarak ilgili saçsız alana nakil edilmesiyle gerçekleştirilir. Dolaysıyla saç ekimi sadece ilgili bireyin yine kendi doğal saç kökleri üzerinden gerçekleştirilir. Farklı bir bireyden alınan saç kökleri ile gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Gerek duyulması durumunda ayrıca bireyin kol, bacak, göğüs ve hatta sırt kısmındaki kıl köklerinden de ekim işlemi gerçekleştirilebilir." şeklinde sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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