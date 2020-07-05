Erzurum’da korkutan hortum

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Erzurum’da ortaya çıkan hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, önüne ne kattıysa götürdü.

Erzurum’da sabah saatlerinde güneşli havada aniden ortaya çıkan hortum çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum nedeniyle kentte birçok ev ve ahırın çatısının zarar gördüğü öğrenildi.

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