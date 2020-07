Erzurum Kongresi'nin 101'inci yıl dönümünde coşkulu kutlama

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü, törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene Vali Okay Memiş, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Meclis Divan Kâtibi Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kongreye katılan delegelerin yakınları, gaziler, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nde milletin kaderini değiştiren önemli kararlar alındığını söyledi.

DEVLET TİYATROSU OYUNCULARI CANLANDIRDI

Törenlere tarihi kongre binasında devam edildi. Merkez Yakutiye ilçesindeki Kongre Caddesi'ndeki tarihi binadaki törende pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafeye önem verildi. Kongre salonu önünde Mustafa Kemal Atatürk ile Rauf Orbay ve Hoca Raif'i canlandıran oyuncular, pandemi nedeniyle geçen yıllarda olduğu gibi faytonla değil, kongre binası önüne otomobille geldi. Atatürk'ü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Metehan Şahiner oynadı. Devlet Tiyatroları oyuncularının kongre başlangıcını sahneledikleri anları davetliler büyük bir dikkatle izledi. Kongrenin temsili canlandırılması sonrası Kazım Karabekir'i canlandıran oyuncu Vali Okay Memiş'e Türk bayrağı verdi. Memiş, bayrağı öperek teslim aldı. Etkinlikler, tarihi kongrenin canlandırılması ile sona erdi.

Törenler sonrası bir açıklama yapan Vali Okay Memiş, "Erzurum Kongresi´nin bu yıl 101'inci yılını kutluyoruz. Geçen yıl 100'üncü yılını kutlamıştık. Görkemli ve çok daha geniş kapsamlıydı. Bu sene pandemiden dolayı özenli bir kutlama yaptık. Ama yine de günün anlam ve önemine ilişkin bütün programları icra ettik" diye konuştu.

Törenlerin ardından F-16 uçakları Tarihi Erzurum Kongresi Binası önünden üç kez uçarak halkı selamladı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

