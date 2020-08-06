Çat’ta Covid-19 denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çat’ta Covid-19 denetimi

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Erzurum'un Çat ilçesinde de sıkı bir denetim gerçekleştirildi.

Çat’ta Covid-19 denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Erzurum’un Çat ilçesinde de sıkı bir denetim gerçekleştirildi.
Bu kapsamda esnaf, iş yerleri, marketler, yollar, alışveriş alanları, lokantalar ve tüm yaşam alanlarında yoğun bir denetim çalışması yapıldı.
Denetimlere Çat İlçe Kaymakamı Mustafa Karali, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Komiser Yardımcısı Murat Oflaz ve Sağlık Grup Başkanı Nizami Timur da hazır bulundu.
İlgili oda ve müdürlük temsilcileri, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge kapsamında ülkemizin her yerinde olduğu gibi bizler de ilçemizde en kapsamlı korona virüs denetimlerimizi gerçekleştirdik. Denetimlerimizde esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemini anlattık. Belirlenen tedbirlere uyulmasının, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığını ifade ettik. Bu süreci hep birlikte yönetecek ve salgını el ele vererek yeneceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Osman Demirdöğen: Yerel Kalkınmaya katkıda bulunmaya çalıştık”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Osman Demirdöğen: Yerel Kalkınmaya katkıda ...
Netflix’den sözde Ermeni soykırımı hamlesi ASİMED Başkanı Eğilmez: “Türkler hakkında kara propaganda yapan The Promise filmini Netflix’in milyonlarca abonesine ulaştırması Ermeni diasporasına açıkça hizmet etmekten başka bir şey değildir”
YEREL HABERLER Netflix’den sözde Ermeni soykırımı hamlesi ASİMED ...
Kaymakam Karaloğlu göreve başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Karaloğlu göreve başladı
Şenkaya’da Covid denetimi
YEREL HABERLER Şenkaya’da Covid denetimi
Milletvekili Aydemir’den saha mesaisi Aydemir: ‘Hayırda yarışan Dadaşlara müteşekkiriz’ Aydemir Dadaşlarla gündemi konuştu
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den saha mesaisi Aydemir: ...
Erzurum’da Covid-19 denetimine tam not Polis ekipleri halka açık mekanlarda Covid-19 denetimi yaptı
YEREL HABERLER Erzurum’da Covid-19 denetimine tam not Polis ekipleri ...
Aziziye’de asfalt atağı Yeni imar yolları asfalt ile tanışıyor Başkan Orhan: “10 bin ton asfalt kaplama yapacağız”
YEREL HABERLER Aziziye’de asfalt atağı Yeni imar yolları asfalt ile ...
Palandöken Caddesi’ne Büyükşehir eli değdi
YEREL HABERLER Palandöken Caddesi’ne Büyükşehir eli değdi
‘Erzurum Su Böreği’ Erzurum Ticaret Borsası tarafından tescil ettirildi Erzurum’a özgü bir ürün daha koruma altına alındı
YEREL HABERLER ‘Erzurum Su Böreği’ Erzurum Ticaret Borsası ...
Kurbanlıkların yüzde 99'u satıldı Erzurum İl Tarım Müdürü Osman Akar: “İl dışına 30 binin üzerinde büyükbaş, 32 bine yakın da küçükbaş hayvan sevkiyatı yapıldı” “Geçen seneye göre sevk ve kesim sayımızda artışlar oldu” “Besicilerin ellerinde kalan hayvanları Et ve Süt kurumları belirli fiyatlardan satın alacak” “Kurban döneminde pandemi avantajımız oldu”
YEREL HABERLER Kurbanlıkların yüzde 99'u satıldı Erzurum İl Tarım ...
Aydemir Sosyal Koruma Kalkanı verilerini paylaştı Aydemir: ‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza minnettar’
YEREL HABERLER Aydemir Sosyal Koruma Kalkanı verilerini ...
Adnan Demir, veda mesajı yayınladı “Bölgeye hizmet etmekten mutluluk duydum”
YEREL HABERLER Adnan Demir, veda mesajı yayınladı “Bölgeye hizmet ...
Erzurum’da uçurumdan yuvarlanan kamyon parçalara ayrıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da uçurumdan yuvarlanan kamyon parçalara ...
B.B. Erzurumspor’dan Pote'ye teşekkür
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor’dan Pote'ye teşekkür
Aziziye’de yatırım yağmuru Başkan Orhan: “Aziziye’de yüzyılın yatırımları yapılacak”
YEREL HABERLER Aziziye’de yatırım yağmuru Başkan Orhan: “Aziziye’de ...
Sobada çay keyfi yapmak isterken yandı
YEREL HABERLER Sobada çay keyfi yapmak isterken yandı
Sobada çay yapmak istedi, az daha canından oluyordu Benzinle sobayı yakmaya çalışırken kendini yaktı
YEREL HABERLER Sobada çay yapmak istedi, az daha canından ...
Osman Demirdöğen’e yeni görev KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Demirdöğen DAP Başkanı oldu
YEREL HABERLER Osman Demirdöğen’e yeni görev KUDAKA Genel Sekreteri Prof. ...
Aydemir esnafın nabzını tuttu Milletvekili Aydemir esnafla buluştu
YEREL HABERLER Aydemir esnafın nabzını tuttu Milletvekili Aydemir ...
Tır ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tır ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Palandöken Belediyesi Ekipleri bayram boyunca sahadaydı
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi Ekipleri bayram boyunca ...
Vali Memiş, Covid-19 vaka sayısındaki son durumu değerlendirdi Vali Okay Memiş: "En az 50 gruptan oluşan 'Çat Kapı' adında bir tim oluşturduk’’ "Bizim tespitlerimize göre şehrimiz yüzde 90 oranında kurallara uyuyor’’ "Düğün salonlarında halay çekmek yasak’’
YEREL HABERLER Vali Memiş, Covid-19 vaka sayısındaki son durumu ...
Pandemi sürecinde robotik cerrahi ile mesane kanserinden kurtuldu
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde robotik cerrahi ile mesane ...
Uzundere’de sel hayatı felç etti Bazı yollarda göçükler oluştu
YEREL HABERLER Uzundere’de sel hayatı felç etti Bazı yollarda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X