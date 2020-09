TKDK coğrafi işaretli ürünleri destekliyor

Coğrafi işaretli ürünlerin üretimindeki artış bir taraftan milli değerlerin korunmasına, yerel kültürün tanıtılmasına ve kırsal turizmin gelişmesine diğer taraftan ekonominin canlanmasına ve güçlenmesine yardımcı oluyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) coğrafi işaretli ürünlerin desteklenmesi konusunda önemli bir misyon üstleniyor.

TKDK verdiği hibe destekleriyle bir çok sektörde üretime katkı sağladığı gibi yerel usullere uygun olarak yöresel ürünlerinde hijyen şartlarında üretilmesini ve dünya ile buluşmasını sağlıyor.

Erzurum’da farklı sektörlerden onlarca işletmeyi destekleyerek büyükbaşküçükbaş hayvancılığa, et ve süt işleme sektörüne, arıcılığa, kültür balıkçılığına, tıbbıaromatik bitki yetiştiriciliğine, makine parklarına, yenilenebilir enerji yatırımlarına hibe destekleri vererek il ekonomisine önemli katkı sağlayan Erzurum İl Koordinatörlüğü yakın zamanda coğrafi işaretli ürünlere verdiği desteklerle de anılmaya başlandı.

Erzurum’da şu an itibariyle on bir adet coğrafi işaretli ürün bulunduğunu belirten Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü, ister gıda olsun ister olmasın zanaatkarlık ve yerel ürün üreten işletmelere yönelik yapılacak yatırmaların kurumumuz tarafından desteklenebileceğini belirtti. Özlü, ayrıca coğrafi işaretli ürünlerin üretiminin arttırılması milli değerlerin korunmasına, yerel kültürün tanıtımına ve kırsal turizmin canlanmasına, istihdamda artışa katkı sağlayarak il ekonomisinin güçlenmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Özlü, Erzurum İl Koordinatörlüğü olarak yalnızca 2020 yılı içerisinde ilimize ait coğrafi işaretli ürünlerinden Erzurum Su böreği, Oltu Çağ Kebabı, Göğermiş Peynir ve Civil Peynir üretimi yapacak olan ve toplam yatırım tutarları 20,1 milyon TL’yi bulan üç işletmenin kurulumu ile ilgili sözleşmeleri imzaladıklarını ve bu işletmeler tamamlandığında yatırımcılarına 8,3 Milyon TL hibe destek ödemesi yapabileceklerini belirtti. Bu işletmeler sayesinde 80 kişisi doğrudan olmak üzere toplamda 400 kişilik bir istihdam sağlanabileceğini sözlerine ekleyen Özlü, “Bu yıl içerisinde bir kadın yatırımcımız tarafından kurulan Erzurum Su Böreği üretimi yapan işletme şu anda faaliyete geçmiş durumdadır” dedi.

İl Koordinatörü Özlü, desteklemelerin Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirmeye Yönelik Yatırımlar ve LEADER YaklaşımıYerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması kapsamında verildiğini belirtti. Özlü, hibe destek oranlarının ise %100 destekli LEADER Yaklaşımı dışında diğer tüm başlıklar altında sektörlere göre %4070 arasında değiştiğini, desteklemelerden gerçek kişiler, tüzel kişiler ve üretici örgütler ile üreteci örgüt ortaklarının yer aldığı tüzel kişiliklerin yararlanabileceğini ve desteklemelerin KDV’den muaf olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.