Baro Başkanı Göğebakan’ın acı günü

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan’ın babası Abdülkerim Göğebakan (85) dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Abdülkerim Göğebakan'ın cenazesinin yarın (26 Eylül Cumartesi) ikindi vaktinde Abdurrahman Gazi Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.
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