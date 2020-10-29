Palandöken Belediyesi hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına ağaç dikti

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve belediye personeli, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle, salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ismine kent ormanında 300 ağacı toprakla buluşturdu.

Palandöken’in eteklerinde bulunan kent ormanında düzenlenen ağaç dikim töreninde, Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve belediye personeli birlikte ağaç dikti. Törende bir konuşma yapan Başkan Sunar, Cumhuriyet Bayramını tebrik ederek, günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Sunar, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet milletimizin kazandığı en büyük kazanımlardan birisi. Bugün Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle burada anlamlı bir etkinliğe imza atıyoruz. Memleketimiz ve dünya zor günlerden geçiyor. Salgın süreci toplumsal hayatı derinden etkilemeye devam ederken, hayatlarını halka hizmete adayan sağlık personeli başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarını asla unutmayacağız. Süreçte özellikle sağlık çalışanlarımız ciddi problemler yaşıyor. Bu sene diktiğimiz ağaçlar, salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın ismine oldu. Geçtiğimiz yıl da burada ağaç dikimi yapmıştık. Bu sene burada ikincisini gerçekleştiriyoruz. İnşallah gelenekselleştireceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, isimlerine ağaç diktiğimiz tüm kahraman sağlık çalışanlarımıza rahmet diliyorum” dedi

Konuşmasında Palandöken Belediyesine tahsisli kent ormanında yürüttükleri çalışmalara ilişkin de açıklama yapan Başkan Sunar, “Burada kent ormanımızda ciddi faaliyetlerde bulunuyoruz. Ağaç dikimi yaptığımız alan 60 dönüm. Peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız tamamlandığında burası, Palandökenlilerin, Erzurumluların nefes alabileceği iyi bir mekan olacak” ifadelerine yer verdi.

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