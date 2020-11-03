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Milletvekili Aydemir Erzurum projelerini sundu Kültür ve Turizm Bütçesinde Erzurum gündemi Aydemir’den 93 Harbi Müzesi talebi Aydemir’den Büyükşehir projelerine övgü Aydemir Erzurum’un farkındalığına dikkat çekti

İHA

Milletvekili Aydemir Erzurum projelerini sundu Kültür ve Turizm Bütçesinde Erzurum gündemi Aydemir’den 93 Harbi Müzesi talebi Aydemir’den Büyükşehir projelerine övgü Aydemir Erzurum’un farkındalığına dikkat çekti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Merkezi Yönetim Bütçesi Kültür ve Turizm Bakanlığı görüşmelerinde Erzurum proje ve yatırımlarını gündeme taşıyarak, ilin tarih ve Kış Turizmindeki farkındalığına işaret etti ve projelere verilen desteği ve önemlerini paylaştı.
Milletvekili Aydemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Erzurum’u Kış Turizminde daha ilerilere taşıma gayretine minnettar olduklarını belirtti. Aydemir Bütçe sunumunda, Palandöken Kültür Merkezine ilişkin kayıt düşüp, 93 Harp Müzesi, Kiremitlik Tabya Sosyal Tesisleri, Kale Sarayı Projelerine destek taleplerinin altını çizdi.
Erzurum Projeleri
Kış Turizmi kaydında Erzurum’da gerçekleştirilen Palandöken Kayak Merkezi Güney Lifti Montaj, Palandöken Kayak Merkezi Yeni Suni Karlama Hattı, Palandöken Kayak Merkezi Kar Motorları, Palandöken Kayak Merkezi Sultanseki’si Lift, Sultanseki’si Mahal Kısmının Genişletilmesi Suni Kar, Palandöken Kayak Merkezi’nin Sultanseki’si Enerji Getirme ve Sondaj projelerini aktaran Milletvekili Aydemir, tarih turizmi kapsamında Palandöken Kültür Merkezi, Mecidiye Tabyaları 93 Harbi Müzesi, Kiremitlik Tabyası, Kale Sarayı ve Soykırım Müzesi projelerine destek istedi.
Sekmen ve Büyükşehir’e Övgü
Sunumunda. ‘Vatanımızın her zerresi turizme açık, turizm için mümbit, çok özel bir zemin ve bunlardan bir tanesi de Erzurum. ‘ vurgusunda bulunan Milletvekili aydemir, Erzurum’u niye söylüyorum? Erzurum Milletvekili olduğum için söylemiyorum, hak teslimi bağlamında söylüyorum çünkü Erzurum kış turizm merkezi, bunu en iyi siz biliyorsunuz ve oraya dönük yaptıklarınız var,
ben onları biliyorum. Özellikle bizim Büyükşehir Belediye Başkanlığımız dağı sahiplendikten sonra, oraya müzahir olduktan sonra kış turizmi noktasında çok ciddi mesafe aldık ancak birtakım özel projeler geliştirildi ve Bakanlığınızla paylaşıldı bunlar.’ dedi.
Palandöken Kış Turizmi Projeleri
Büyükşehir Belediyesince, Palandöken Kış Turizmi Merkezi için öngörülen yeni projeleri ve yürütülen çalışmaları paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Ben, burada bir kayıt altına almak istiyorum ve size hususen arz etmek istiyorum: Palandöken Kayak Merkezi güney lifti montaj projemiz var, size ayrıntısıyla sunuldu, çok tafsilata girilmiş bir hâlde sunuldu; maliyeti, neyi amaçladığı yani bir proje nasılsa o size aktarıldı. Bir başkası, Palandöken Kayak Merkezi yeni suni karlama hattı. Bunu onaylamışsınız zaten Değerli Bakanım, bundan dolayı size çok teşekkür ediyorum, inşallah hayata geçireceğiz. Palandöken Kayak Merkezi kar motorları projemiz var. Efendim, Palandöken Kayak Merkezi kuru kayak pistleri projemiz var, bu çok mühim Değerli Bakanım, bu da size arz edildi. Palandöken Kayak Merkezi’nin Sultanseki’si lift projemiz var, bunları bilahare de size takdim edeyim ben. Sultanseki’si mahal kısmının genişletilmesi suni kar projemiz var. Palandöken Kayak Merkezi’nin Sultanseki’si enerji getirme ve sondaj projemiz var. Efendim, bunlardan dolayı sizden hususen bir destek talep ediyoruz. ‘ diye konuştu.
Aydemir’den Tabyalar ve 93 Harbi Müzesi Talebi
Sunumunda Palandöken Kültür Merkezi’ni gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’a özel bir kültür merkezi kazandırdık, Palandöken Kültür Merkezi. Burada tabii ki siz de çok kârlısınız Kültür Bakanlığı olarak; devasa, çok özel bir yerimiz oldu. Mecidiye Tabyaları biliyorsunuz, bizim Aziziye, Mecidiye bunlar çok hususi tabyalar, tarihimizde çok şey ifade ediyor için 93 Harbi müzesi talebimiz var. Buna dönük müzahir olmanızı, Kiremitlik Tabyamızda özellikle sosyal tesisler inşa edilmesini talep ediyoruz. ‘ dedi.
Müstakil Soykırım Müzesi Talebi
MHP Milletvekili Kamil Aydın’ın da dile getirdiği Erzurum’da Soykırım Müzesi kurulması önerisini desteklediklerini belirten Milletvekili Aydemir, Kale Sarayı Projesini paylaştı. Milletvekili Aydemir, ‘
Yine, Kale Sarayı Projemiz var bunları size arz ettik bunlara dönük de özel beklentilerimiz var. Kamil Aydın Bey’in “soykırım müzesi” ifadesi vardı, onu biz de destekliyoruz. Şimdi yeni yapılan müzemizde soykırıma dönük bir bölüm var elbette ama böyle bir müstakil hâl alırsa çok daha değerli olur çünkü Erzurum’da Ermeni mezaliminin en şedit örnekleri yaşanmıştır. Bunlardan biri benim; dedelerimi diri diri yakmışlardır. Bugün Gence’de, bugün Azerbaycan’da yaptıklarını 1900’lü yılların başında Taşnak Hınçak çeteleri bu kitapsızlar Erzurum’da yapmışlar, Türkiye coğrafyasında yapmışlar. Şimdi aynen devam ediyorlar. Dolayısıyla soykırım müzesi çok çok önemlidir. ‘ diye konuştu.
Aydemir’den Kış Turizmi İçin Özel Tanıtım Ve Çalışma Talebi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi görüşmelerindeki sunumunda Palandöken Kış Turizm Merkezinin daha yoğun işlev kazanması ve fonksiyonel hale gelmesi için konaklama tesisi sayısının artırılmasını, burada iç turizme yönelik hizmet sunumu için fiyatların da düşürülmesi gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, Kültür ve Turizm Bakanlığının Kış Turizmine yönelik olarak özel bir çalışma yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, ‘Turizme dönük çok özel çalışmalarınız var, kitapçıklarınız var ama kış turizmine dönük böyle bir çalışmanız yok, bunu hususen talep ediyoruz. ‘ ifadesine yer verdi.
Cenab ı Hakk Her Daim Yolunuzu Açık Etsin İnşallah
Sunumunun son bölümünde TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar ve Vakıflar Başkanlıklarının fevkalade önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini, çok çok değerli ve milletin yüreğinde özel yer etmiş kurumlar olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Hepsi çok saygıdeğer, çalışmalarını hakikaten böyle yüreğimiz kabararak takip ediyoruz. Cenab ı Hakk her daim yolunuzu açık etsin inşallah.’ niyazında bulundu.
Bakan Ersoy’a Teşekkür
Türkiye’nin covid19 salgınına rağmen turizm alanında dünyanın gözdesi olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, Mart 2020’de düzenlenen Turizm Toplantısına değinerek, ‘Orada bir not düşmüştünüz “Allah’ın izniyle 2019’dan daha iyi olacağız.” demiştiniz 2020 için, ama salgın süreci gelmemişti. Bugün geldiğimiz noktada, bakıyorum, 51 binlerde olan turist sayısı maalesef düştü ama Türkiye ile dünyayı kıyasladığınızda, mukayese ettiğinizde dünyadaki düşüş yüzde 77’lerdeyken bizde yüzde 67’lerde. Bunu da sizin yönetiminiz, güzel idareniz temin ediyor. Bundan dolayı da ayrıca not düşüyor, teşekkür ediyorum. Bütçemiz hayır uğur getirsin inşallah. ‘dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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