Doğu buz kesti



ERZURUM, (DHA)DOĞU Anadolu Bölgesi'nde, kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu. Türkiye'de en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 19 derece ile Erzurum'un Aziziye, Ardahan'ın Göle ve Ağrı'nın Hamur ilçelerinde ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından soğuk havanın dalgasının etkisine girdi. Ülkenin kuzeye yerleşen İzlanda'dan gelen alçak basıncın etkisi altına girdiğini belirten Meteoroloji 12'nci Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, gece en düşük sıcaklık Erzurum'un Aziziye, Ardahan'ın Göle ve Ağrı'nın Hamur ilçelerinde ölçüldü. Termometrelerin sıfırın altında 19 dereceyi gösterdiği 3 ilçe, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Erzurum'un Çat ile Ağrı'nın Tutak ilçesi ise sıfırın altında 18 derece ile Göle'yi izledi. Kent merkezlerindeki hava sıcaklığı ise yine en düşük olmak üzere Ağrı'da 17, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 13, Erzincan'da 8, Iğdır'da 7 ve Muş'ta ise 3 olarak ölçüldü.

ŞADIRVANLAR BUZ TUTTU

Erzurum kent merkezindeki Tarihi Lalapaşa Camii'nin şadırvanında buz kütleleri oluştu. Erzincan kapı semti esnafından Yılmaz İnci, iş yerini açar açmaz buz tutan camları temizlediğini belirterek, "Kış gelince Erzurum'da her taraf buz tutuyor. İş yerlerimizin camları bile buzla kaplanıyor. Her sabah işe gelirken ilk olarak bu camları temizliyoruz" diye konuştu

İş yerine yürüyerek gittiğini söyleyen Kadir Şimşek ise "İş yerine yaya olarak gidip geldiğim için çok zorlanıyorum. Sabah erkenden evden çıkıyorum ve o saatlerde aşırı bir soğuk oluyor. Artık bere, atkı, eldiven takmaya başladık. Mecbur bu soğuklardan kendimizi ancak bu şekilde koruyoruz. Tedbir almazsak bu soğuk hava zatürreye bile sebep olabilir ve sonrasında koronavirüse yakalanmak daha kolay olur. Bu yüzden sıkı giyinip iyi beslenerek bu soğuğa karşı enerjik olmamız gerekiyor. Ben sıkı giyiniyorum içlik, potor, alt kazağını eksik etmiyorum" dedi

Öte yandan bölgede kapalı olan köy yollarını açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Soğuklar nedeniyle kırağı tutan ağaçlar, kablo gibi görüntüler oluşturuyor. Kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları ise hayatı tehdit ediyor. Uzmanlar, çatı altlarından yürürken çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 12'nci Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkilileri, havaların giderek soğuyacağını ve çarşamba gününe kadar kar yağışının beklenmediğini açıkladı. Yetkililer, yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olduğunun, Ağrı, Kars Ardahan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı olarak geçeceğinin, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiğini belirterek, başta sürücüler olmak üzere herkesten dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-12-24 11:51:42



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