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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayicilere ‘hibe’ brifingi

İHA

Sanayicilere ‘hibe’ brifingi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü Erzurum 1.Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı toplantı salonunda sanayicilerle bir araya geldi.
Erzurum 1.OSB Başkanlığının katkılarıyla ilimizde faaliyet gösteren yatırımcılarla bir araya gelinen toplantıda IPARD II 10. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yatırımcılara hibe destekleri hakkında bilgi verildi.
TKDK Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü ve 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç’un katıldığı toplantıya et ve süt işleme ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi sektöründe faaliyet gösteren sanayiciler katıldı. Toplantıda İl Koordinatörlüğü adına Proje Birim Amiri Ali Yüksel, IPARD II 10. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yer alan “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımalar” ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlemesine ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” kapsamında sanayicilere bilgi verdi.
Hayvancılık yatırımları
Büyükbaş ve küçükbaş süt ve besi hayvancılığı için yeni veya mevcut ahır ve ağılların yapım işleri ve makine ekipman alınımı, hindi ve kaz yetiştiriciliği işletmelerinin kurulumu, etlik piliç ve yumurta tavukçuluğu için ise tesislerinin yenilemesi ve modernizasyon işleri için yapılacak yatırımların uygun harcama tutarları en az 5 bin Avro ile 500 bin Avro arasında olması gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda yapılacak yatırımların proje kabul işlemleri 16 Mart 2021 tarihinde sonlandırılacağı belirtildi.
Gıda işleme ve pazarlama yatırımları
Gıdada lokomotif sektörler arasında yer alan süt, kırmızı et, kanatlı eti, meyvesebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri ve soğuk hava depolarının kurulumu kapsamındaki işletmeler için yapılacak yatırımların uygun harcama tutarları en az 30 bin Avro ile 3 milyon Avro arasında olması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda yapılacak yatırımlar için proje kabul işlemleri ise 23 Mart 2021 tarihinde sonlandırılacağı ifade edildi.
Hibe desteklerinin kapsamı ve oranları
Hibe desteklerinden gerçek ve tüzel kişiler, üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişiler ve özellikle gıda işleme ve pazarlama sektörü için küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararlanabileceği ifade edildi.
Hibe desteğinden yaralanacak yatırımlar için yapım işleri, makine ekipman alımı, mühendislik, mimarlık ve danışmanlık hizmetleri ile görünürlük giderleri hibe destekleri kapsamında olup destek oranları %40 ile %70 arasında değiştiği belirtildi.
Ayrıca yapılacak yatırımların uygun harcama tutarlarının KDV’den muaf olduğunu ve hibe desteklerinin yarısı oranında yatırımcıların avans talebinde bulunabilecekleri vurgulandı.
IPARD II kapsamında verilecek hibe desteklerinin il ekonomisinin canlanmasına ve istihdama katkı sağlayacağını belirten İl Koordinatörü Özlü, hibe desteklerinin değerli yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek bu fırsatın yatırımcılar tarafından değerlendirilmesini ve projeleriyle birlikte bir an önce İl koordinatörlüğümüz ile irtibata geçilmesi gerektiğini vurguladı.
1.OSB Başkanı Urkuç, OSB içerisinde TKDK’dan daha önce destek almış işletmelerimizin bulunduğu ve bu konuda tecrübeli olduklarını belirterek et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar için verilecek hibe desteklerinden değerli sanayici ve iş adamlarımızın yararlanması gerektiğini belirtti.

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