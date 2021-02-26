Ermenilerin yeni terör örgütü: ‘Voma’ ASİMED Başkanı Eğilmez: “Voma terör örgütü şuanda faaliyette ve PKK ile Asala'nın türevlerinden çok ciddi destek alıyor” “Bu terör örgütü Karabağ Savaşı'nda faaliyet göstermiş”

ASİMED Başkanı Doç. Dr. Savaş Eğilmez, Ermenistan’ın tarihi alışkanlıklarından vazgeçmeyerek küresel güçlerin yönlendirmesi ve desteği ile 'Voma' isimli yeni bir silahlı terör örgütü oluşturduğunu söyledi. Eğilmez, “Voma terör örgütü şuanda faaliyette ve PKK ile Asala'nın türevlerinden çok ciddi destek alıyor. Bu terör örgütü Karabağ Savaşı'nda faaliyet göstermiş” dedi.

Ermenistan tarihine bakıldığında hep terör hareketleriyle anılan bir devlet olduğunu belirten Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, “Son günlerde yaşanan gelişmeler Ermenistan tarihi alışkanlıklarının vazgeçmediğini gösteriyor. Şöyle ki Ermenistan tarihine baktığımız zaman özellikle 19. yüzyıldan itibaren hep bir terör hareketleriyle anılmış, çetelerle hareket eden bir millet, bir devlet profili görüyoruz. Son zamanlarda da özellikle Karabağ Savaşı'nda öyle diyelim Azerbaycan’la yapılan Ermenistan arasında bir terör örgütünün faal olarak sahada faaliyette olduğunu görüyoruz. Bu terör örgütü işte Türkçesi hayatta kalma sanatı olan “VoxjMnaluArvest”’ın kısaltılmış şekli olan Ermenice kelimelerin baş harfleri ile oluşmuş Voma isimli bir terör örgütü. Başında Ermeni asıllı Rus vatandaşı Vladimir Vartanov diye 1965 doğumlu bir istihbarat ajanı var ve bu Ermenilerden temel olarak, militan devşirerek terör örgütünü şu anda faaliyete sokmuş durumda ve PKK dan ve Asala'nın türevlerinden çok ciddi de destek alıyor” diye konuştu.



“Voma terör örgütü Karabağ Savaşı’nda faaliyet göstermiş”

Doç.Dr. Eğilmez, “Azerbaycan Başsavcılığının kayıtlarına göre de bu Karabağ Savaşı'nda özetle Hankendi civarında ciddi anlamda faaliyette bulunmuş, hem Azerbaycan askeri unsurlarına özellikle de sivil ahalisine vahşice saldırılarda bulunmuş, sivilleri katletmiş. Bu durum belgelerle net bir şekilde ortada” ifadelerini kullandı.



“Terör örgütü, Avrupa'dan katılanlar içinde uçak dahil tüm masraflarını karşılıyor”

Terör örgütünün çalışma sistemi hakkında bilgi veren Eğilmez, “18 ile 55 yaş arası insanları para karşılığında kendi bünyesinde topluyor ve Avrupa'dan katılanlar içinde uçak dahil tüm masraflarını karşılıyor. Bunları Ermenistan’da topluyorlar ve çok ciddi bir eğitim veriyorlar. Bu eğitim içerisinde dağda hayatta kalma, ateşli silah kullanma, bıçak kullanma, diğer insanlarla iletişim gibi emekli askerlerden ve iletişim uzmanlarından eğitim alıyorlar. Amaçlarını şöyle açıklıyorlar diyorlar ki, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Azerbaycan, Ermenistan topraklarını işgal etmiş ve kalan yerleri de işgal etmek istiyor tüm Ermenileri de ortadan kaldırmak niyetinde. Türkiye ve Azerbaycan için böyle bir suçlamayı yapıyor. Ermenistan ordusu bununla baş edebilecek güçte değil, o nedenle siviller olarak bizim de bir ordu oluşturmamız lazım, gelecekte bu saldırılara karşı tavır alabilelim diye, engel olabilelim diye' böyle açıklayarak örgütüne militan devşirmeye çalışıyor. Çok dikkatli olmalıyız. Çünkü bu eğitimlerin temelinde Türk düşmanlığı var, Türk düşmanlığını enjekte ederek bunları kin ve nefretle dolduruyorlar. Burada bir çelişki var mı? İşte 19. yüzyıldan itibaren yüzbinlerce Türk insanını katletmiş bir organizasyondan bahsediyoruz. Bunu sadece tarihi değil, bundan 29 yıl önce tam Da Bugün Hocalı ‘da 613 insanımızı katleden bir güruhtan bahsediyoruz. Dolayısıyla ileride bu örgütün daha büyüyüp bize problem çıkarmaması için mutlaka önlemler almak zorundayız. Buna çok dikkat etmeliyiz. Avrupa ve Rusya'dan çok ciddi bir destek alıyor ve şu anda silahlı unsurları sahada PKK ile beraber özellikle Karabağ'da ortak operasyonlar düzenliyorlar ve bu operasyonların merkezinde de sivil halkı katletmek ve sivil unsurları korkutmak var. Çok ciddi bir eğitim ağı var. Gençleri kamplarda topluyorlar, her türlü ideolojik, bunun temelinde Türk düşmanlığı var. Teorik olarak temelinde de silahlı operasyonlar yapma yeteneğine sahip olmak şeklinde bir eğitim sistemi var. O nedenle çok dikkat etmeliyiz. Biz de dernek olarak dünyanın neresinde olursa olsun ülkemize karşı aleyhine faaliyet gösteren her türlü örgütü, grubu, derneği takip ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Tepkimizi gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Ayrıca da kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Ermenistan, Amerika ve Rusya’nın oyuncağı olmuş durumda”

Ermenistan'da bir darbe girişiminin gerçekleştiğini kaydeden Eğilmez, “İşte Genelkurmay Başkanlığı, Paşinyan’ın istifasını istedi, Paşinyan bunu reddetti. Taraftarlarıyla ortaya çıktılar müthiş bir gerilim var ortada. Aslında bu olaya baktığımızda tarihin tekerrür ettiğini görebiliyoruz. Çünkü 19. yüzyıldan itibaren Ermeniler bir taraftan Rusların oyuncağıydı, bir taraftan batılı devletlerin oyuncağıydı. Bugünkü hikayede aynı yüzyıl öncesi hikaye. Bir taraftan Amerika, Paşinyan üzerinden Ermenileri bir tarafa çekiyor, bir taraftan da Rusya, ordu üzerinden Ermenileri bir tarafa çekiyor. Biz buradan Ermenilere şu çağrıyı yapıyoruz; bir kere ülke olarak darbelere kesinlikle karşıyız. Çünkü çok mağdur olmuş bir toplumuz darbeler üzerinden, esefle kınıyoruz. Ama Ermenilere de şunu diyoruz; lütfen artık kendinizi oyuncak konumundan kurtların. 100 yıldır insanlar sizi bir şekilde kullanıyorlar. Türkiye şartları içerisinde, Türkiye'nin ortaya koyduğu şartlar içerisinde Türkiye ile dost değil de ittifak kurmanın yollarını arayın. Azerbaycanlı ittifak kurmanın yollarını arayın. Eğer bunu yapmazlar ise bu kullanım bir asırda sürecektir ve bu işten tarihte olduğu gibi yine Ermeniler zararlı çıkacaktır” açıklamalarında bulundu.

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