TKDK Hibe Desteklerini Oltu’da anlattı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü Oltu sanayicisi ve çiftçisiyle bir araya geldi. Oltu Kaymakamlığı toplantı salonun Oltulularla bir araya gelen TKDK Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü hibe projelerini anlattı.

Yapılan toplantıya TKDK Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşci, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Aslan, Oltu Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca ve yatırımcılar katıldı.

İl Koordinatörü Özlü, toplantıda yakın geçmişte önemli gelişmelerden biri olan avans konusuna da değindi. Özlü, “Kurumumuz ile sözleşme imzalayan yatırımcılara katkıda bulunmak amacıyla en az iki yıllık banka kesin teminat mektubunu sunmaları halinde sözleşmede yer alan hibe miktarının yarısı oranında avans alabileceklerini” ifade etti.

IPARD II 10. Başvuru Çağrı Dönemi hibe destekleri hakkında İl Koordinatörlüğü adına YKBA Yılmaz Akıncı bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan sunumda Tarımsal işletmelerin Fiziki Varlıklarına yönelik yatırımlar ile Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar kapsamında yer alan sektörler hakkında yatırımcılar detaylı olarak bilgilendirildi.

Büyükbaş ve küçükbaş işletmeler için ahır ve ağıl, yapımı ile et, süt, meyvesebze ve su ürünleri işleme tesislerinin yer aldığı bu çağrıda; yapım işleri ve makine ekipman alınımı, mühendislikmimarlık ve danışmanlık hizmetleri ile görünürlük giderlerinin hibe desteği kapsamında olduğu belirtildi.

Yatırımcıların 5 bin Avro ile 3 milyon Avro arasındaki yatırımlarına verilecek hibe destek oranlarının % 40 ile %70 arasında değiştiği ve yapılacak yatırımların uygun harcama tutarlarının da KDV’den muaf tutulduğu bildirildi.

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdikleri toplantı soru cevap şeklinde devam etti.

Katılımcılardan kaz yetiştiriciliği ile ilgili gelen sorular üzerine; TKDK tarafından desteklenen hayvancılık yatırımları kapsamında yeni veya mevcut ahır ve ağıllarının yapımı ile kanatlı sektörü içerisinde yer alan hindi ve kaz yetiştiriciliği işletmelerinin de hibe destekleri arasında olduğu belirtildi. Bu kapsamda kaz yetiştiriciliği için işletme kapasitesinin 350 ile 3000 kaz aralığında olması gerektiği ifade edildi. Yatırımın alt sınırı 5 bin Avro olmak üzere 125 bin Avro’luk kısmının hibe desteği kapsamında olabileceği, başvuru sahibinin 40 yaş altında ve gerçek kişi olması durumunda hibe destek oranının %65 olacağı belirtildi. Ayrıca destek kapsamında yer alan bütün yatırımların kendi enerji ihtiyacını karşılayabilecek kısmı için yenilenebilir enerji yatırımlarının da hibe destekleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Yatırımlara yönelik proje alımları 15 Şubat 2021 tarihinde başlanıldığı hayvancılık yatırımları kapsamında destek almak isteyenlerin 16 Mart 2021 tarihine kadar projeleriyle birlikte İl Koordinatörlüğüne müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Et ve süt ürünlerinin işlenmesi pazarlanması, süt toplama tesislerinin kurulumu, meyvesebze işleme tesissileri, soğuk hava depolarının kurulumu, balık işleme tesislerinin kurulumu kapsamındaki yatırımlar için ise son başvuru tarihi 23 Mart 2021 olarak bildirildi.

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