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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sekmen’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

İHA

Başkan Sekmen’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kadınlar, toplumun birleştirici unsuru ve gelecek nesillerin mimarıdır” dedi. Başkan Sekmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sekmen, mesajında kadın ve anne tarifini şöyle özetledi: “Kadınlar; insanlığın ilk öğretmeni, değerlerimizin kurucusu ve bekçisidirler. Hem şifalı bir el
hem de şefkatli bir yürektirler. Evi yuva yapan ve yuvasını her daim gözetendir kadın. Annedir, hayattaki en büyük sığınağımız, arkamızdaki duadır her daim. Vefalıdır, fedakârdır. Yavrularını, sevdiklerini korumak için siper eder kendini. Yorulsa dahi sevgisi bitimsiz kaynaktır. Kanaatkâr olmuştur her zaman. Bir gülümseme, bir teşekkür en büyük zenginliktir onun için”
“Kadının Yüce Dinimiz İslam’daki Yeri Çok Büyüktür”
Başkan Mehmet Sekmen, mesajında kadınların İslam dinindeki önemini de anlattı. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler ‘Cennet annelerin ayağı altındadır’ diyen dinimiz Yüce İslam’ın birer mensubu ve bu büyük geleneğin mirasçılarıyız. İslam, kadına karşı süregelmiş tüm kötü muameleleri reddederek, yerine insana en yakışanı tavsiye eder. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) gerek sözleriyle gerekse de davranışlarıyla bizlere emanet olarak verilmiş kadınların haklarına riayet etmeyi, sevgi göstermeyi ve iyi muameleyi öğütler. Fahri Kâinat Efendimiz, ‘Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlakı en iyi olanlarıdır. Sizin en hayırlılarınız da hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır’ diye buyurmuştur. Toplumdaki herhangi bir başarı ve ilerleme kadınların varlığı olmadan düşünülemez. Tarihin her döneminde tüm insanlığa örnek, öncü kadın şahsiyetler de olmuştur. Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma, Hazreti Aişe ve Hazreti Zeynep validelerimiz hayatları ile tüm kadınlara ve insanlığa örnektir.”
“Kadınlar tarihin seyrini değiştirmiştir”
“Asırlar önce kadim coğrafyamızın her bir köşesinden, Anadolu’dan, Rumeli’ye, Orta Doğu’dan, Kafkasya’ya varıncaya kadar düşmana karşı omuz omuza mücadele eden kadınlarımız da vatanımız için Anadolu toprağını canı pahasına korumuştur” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Aziz vatanımız için kundaktaki üç aylık bebeğini bırakarak ‘Bebem babasız büyür de vatansız büyüyemez’ diyen Nene Hatunların, esaret ve karanlık dolu günlerde yedi düvelle savaşan Halide Onbaşı, Şerife Bacı, Fatma Seher Erden, Halime Çavuş, Hafız Selman İzbeli, Gördesli Makbule ve Tayyar Rahmiye gibi kadın kahramanlarımızın fedakârlıklarıyla bugünlere geldik. Bu vesileyle hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, tüm kadınlara tüm hanım kardeşlerimize huzur, mutluluk, sağlık ve esenlik dolu yıllar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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