322 aileye ramazan yardımı yapıldı

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Ebu İshak Vakfı işbirliğinde maddi durumu iyi olmayan 322 öğrenci velisine gıda yardımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı farklılıklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan ve başarıyla yürütülen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 9 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören fakat maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin ailelerine İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Ebu İshak Vakfı tarafından Ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulunuldu.

Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı olduğunu ifade eden Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, bu sebeple Ebu İshak Vakfı ile işbirliği yaparak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören sosyal ve ekonomik durumu müsait olmayan öğrenci velilerine Ramazan kolisi hazırlandığını söyledi.

Meslek liselerinin salgın sürecinde gerek maske üretimi gerekse diğer hususlarda başarılı bir sınav verdiğini belirten Kaygusuz, bu okullarda öğrenim gören öğrencileri ve ailelerini Ramazanın ruhuna uygun olarak bir nebze de olsa sevindirmek istediklerini dile getirdi.

Öte yandan Kaygusuz, söz konusu yardım organizasyonuna destek ve yardımlarını esirgemeyen Ebu İshak Vakfı yöneticilerine teşekkür etti.

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