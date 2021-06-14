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Erzurum’da mandaların keyifli göl banyosu Erzurum’da belgeselleri aratmayan görüntüler

İHA

Erzurum’da mandaların keyifli göl banyosu Erzurum’da belgeselleri aratmayan görüntüler

Erzurum’da sıcak havadan bunalan mandalar köylerin çevresinde yer alan göllere girerek ferahlıyor. Havadan görüntülenen mandaların keyifli göl banyosu ise görsel şölen sunarken belgeselleri de aratmıyor.
Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü köyünde sürü halinde meraya çıkan mandalar görsel şölen oluşturuyor. Sıcak havalar nedeniyle beslenmeden çok suya ihtiyaç duyan mandaların gölle buluşma anları ise belgeselleri aratmıyor. Öte yandan, Erzurum’da gün geçtikçe etkisini artıran kuraklıktan da en çok mandalar olumsuz yönde etkileniyor. Sıcak havalardan bunalan mandalar yıkanmak için su bulmaktan zorlanırken çobanlarda bu durumdan olumsuz etkilendiklerini ifade ediyor.
Mandaların beslenmekten çok suya ihtiyaç duyduğunu belirten Kadir Güner, “Mandalar özellikle suyu çok seviyor. Bu seneki kuraklıkta hiç iyi olmadı. Mandalar suya giremiyor ve yiyecekleri otta azalıyor. Bir burada göl var birde yukarı tarafta var diğer bütün göller kurudu. İki aydır kuraklıktan olumsuz etkileniyoruz. Yıkanmadıkları zaman çok bir şey olmuyor ama bu hayvanlar suyu çok seviyor. Suya giremedikleri zamanda sıcaktan çok bunalıyorlar. Bunların hayatı su aç kalsınlar ama suları olsun. Kuraklıktan en çok mandalar etkileniyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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