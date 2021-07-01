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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatıralardaki Erzurum TYB Erzurum Şubesi tarafından iki cilt olarak yayınlandı

İHA

Hatıralardaki Erzurum TYB Erzurum Şubesi tarafından iki cilt olarak yayınlandı

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi, salgın döneminde yürüttüğü çalışmalara daha önce tek cilt olarak yayınladığı 'Hatıralardaki Erzurum' kitabını iki cilt olacak şekilde yayınlayarak devam etti.
Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e kitapları hediye ederek konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İki cilt olarak yayınlanan kitapla ilgili açıklamalarda bulunan Şube Başkanı M. Hanefi İspirli şunları söyledi;
"Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi olarak yürüttüğümüz faaliyetlerden biri olan kitap yayınları arasına kattığımız "Hatıralardaki Erzurum" kitabı daha önce tek kitap olarak yayınlanmıştı. Büyük bir beğeni toplayan kitabın içerisinde olması gerektiğine inandığımız birçok ismi de katarak Yusuf Kotan ile birlikte iki kitap olarak yeniden yayınladık.
Özellikle salgın döneminde yaptığımız bu çalışma; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen’in desteği ile basıldı. Sadece Erzurum'da değil Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan "Hatıralardaki Erzurum" a, Erzurum'da yaşamış ve ayrılmış; ya da Erzurum'da yaşamaya devam eden şair, yazar, aydın isimlere yapmış olduğumuz davet sonucu 71 isim katkı yaptı.
Şehrin mahallelerini, kültürünü, yakın tarihini yaşamış olanların hafızalarındaki Erzurum'u kayıt altına almaktı.
Tanıdığınız, bildiğiniz ama şimdi artık görmediğiniz bir Erzurum var bu kitapta. Yani hafızalarınızdaki Erzurum var. Bu kitap, sadece Erzurum'da değil Türkiye'de bir ilk oldu. İlk defa, yaşadıkları şehri hatırat olarak yazan 71 isim bir araya gelmiş oldu.”
İspirli, "Erzurum'un yaklaşık 40 yılını kayıt altına aldığımıza inanıyoruz. Kitabın iki cilt olarak hazırlanmasında emeği geçen; Yusuf Kotan başta olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerimiz H. Ömer Özden, İsmail Bingöl, Halis Özsoy ve Hilal Demir’e, bu çalışmanın ortaya çıkmasında verdikleri desteğe teşekkür ediyorum. Ayrıca kitabın baskısında büyük desteğini gördüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür ediyorum. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi olarak bu tür faaliyetlerimizi yeni dönemde artırarak yola devam edeceğiz." dedi.

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