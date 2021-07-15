Erzurum'da '15 Temmuz çocuk ve oyun' temalı buz sergisi



Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nce '15 Temmuz çocuk ve oyun' temalı sergi açıldı. 25 buz heykelin yer aldığı sergiyle ilgili bilgi veren Dekan Prof. Dr. Yunus Berkli, 15 Temmuz'u gelecek nesillere aktarabilmek için temayı çocuk üzerine kurduklarını söyledi.

Erzurum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nce buz sergisi düzenlendi. Heykel Bölümü öğretim üyesi ve öğrencilerinin '15 Temmuz çocuk ve oyun' temalı serginin açılışını; Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu salondaki sergiyi gezmeden önce mont giyen Vali Yardımcısı Büyüker ve beraberindekiler, heykeller hakkında Dekan Prof. Dr. Yunus Berkli'den bilgi aldı.

Çocukların da ilgi gösterdiği sergi hakkında konuşan Prof. Dr. Berkli, "Özellikle bu yılki temamız çocuk üzerine kuruluydu çünkü en büyük travmayı, sıkıntıyı çocuklarımız yaşıyor. Çocuklarımıza geleceğimizi emanet edeceğimiz için onların bu travmaları bir daha yaşamamaları için daha duyarlı, daha hassas çevre anlayışıyla ortam hazırlama amacımız var. Biz toplum olarak, millet olarak tarih boyunca dıştaki hainlerden yıkılmadık veya dıştaki hainlerden darbe görmedik. En büyük darbeyi bizden görünüp, bizden zannedilen hainlerden gördük ve bunun travmasını da atamıyoruz. O yüzden bu şuuru sürekli yaşatmak, canlı tutmak, gelecek kuşaklara aktarmak için sanat yoluyla mesajımızı vermek istedik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-07-15 16:37:13



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