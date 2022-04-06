Vali Memiş, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan Ayı"nı şehit aileleri ile geçiriyor. Geçtiğimiz gün Şehit Piyade Er Sezai Eşkioğlu’nun ailesini ziyaret eden Vali Okay Memiş, bugün ise Şehit Piyade Onbaşı Muhammet Binici'nin baba ocağında iftarını açtı.

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ile Tekman' giden Memiş, kaymakamlık önünde ilçe protokolü tarafından karşılandı.

İlçede Jandarma ve emniyet müdürlüğünde incelemede bulunan Memiş, esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşların Ramazan Ayı’nı kutlayan Memiş, vatandaşlarla bir müddet sohbet etti.

İftarını şehit ailesiyle açtı

Memiş, ilçede yaptığı temasların ardından Işıklar Mahallesi'ne geçerek 2006 yılında Şırnak Küpeli bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Muhammet Binici'nin baba ocağında iftarını açtı. İftar öncesi ilçe Müftüsü Sıtkı Bektaş tarafından Kur’anı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Aile ile yemek sonrası sohbet eden Memiş, “Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Bu ülkede huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu vatan için bedenini siper eden şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz.” dedi.

Şehit yakınlarının devlete emanet olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Onların sayesinde bu iftar sofralarında huzur ve güven içerisinde iftarımızı açıyoruz. Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Şehitlerimiz bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için bedenlerini siper etmiştir. Bu mübarek Ramazan Ayı’nda tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah bizleri onlara karşı mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.

Memiş iftar sonrası köy halkı ile de bir araya geldi. Işıklar Mahallesi Taziye evinde vatandaşların taleplerini dileyen Memiş, ilgili kurumlara sorunların çözümü için talimat verdi.

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