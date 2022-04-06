Vali Memiş, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

İHA

Vali Memiş, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan Ayı"nı şehit aileleri ile geçiriyor. Geçtiğimiz gün Şehit Piyade Er Sezai Eşkioğlu’nun ailesini ziyaret eden Vali Okay Memiş, bugün ise Şehit Piyade Onbaşı Muhammet Binici'nin baba ocağında iftarını açtı.
Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ile Tekman' giden Memiş, kaymakamlık önünde ilçe protokolü tarafından karşılandı.
İlçede Jandarma ve emniyet müdürlüğünde incelemede bulunan Memiş, esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşların Ramazan Ayı’nı kutlayan Memiş, vatandaşlarla bir müddet sohbet etti.
İftarını şehit ailesiyle açtı
Memiş, ilçede yaptığı temasların ardından Işıklar Mahallesi'ne geçerek 2006 yılında Şırnak Küpeli bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Muhammet Binici'nin baba ocağında iftarını açtı. İftar öncesi ilçe Müftüsü Sıtkı Bektaş tarafından Kur’anı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.
Aile ile yemek sonrası sohbet eden Memiş, “Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Bu ülkede huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu vatan için bedenini siper eden şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz.” dedi.
Şehit yakınlarının devlete emanet olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Onların sayesinde bu iftar sofralarında huzur ve güven içerisinde iftarımızı açıyoruz. Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Şehitlerimiz bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için bedenlerini siper etmiştir. Bu mübarek Ramazan Ayı’nda tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah bizleri onlara karşı mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.
Memiş iftar sonrası köy halkı ile de bir araya geldi. Işıklar Mahallesi Taziye evinde vatandaşların taleplerini dileyen Memiş, ilgili kurumlara sorunların çözümü için talimat verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla ...
Başkan Göğebakan: “Mesleğimiz tehdit altında”
YEREL HABERLER Başkan Göğebakan: “Mesleğimiz tehdit altında”
Tandır bacası leyleklere yuva oldu Ekipler leylekler için harekete geçti
YEREL HABERLER Tandır bacası leyleklere yuva oldu Ekipler leylekler ...
Bacadaki yuvanın yeri, leylekler göç edince değiştirilecek
YEREL HABERLER Bacadaki yuvanın yeri, leylekler göç edince ...
177. yıl klibi hem duygulandırdı hem hüzünlendirdi
YEREL HABERLER 177. yıl klibi hem duygulandırdı hem hüzünlendirdi
Erzurum Valisi Memiş, şehit ailesine konuk oldu
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, şehit ailesine konuk oldu
Erzurum’un teşvikli yatırım payı yüzde 6.7’ye çıktı
YEREL HABERLER Erzurum’un teşvikli yatırım payı yüzde 6.7’ye çıktı
Judoda Analig heyecanı sona erdi
YEREL HABERLER Judoda Analig heyecanı sona erdi
Atatürk Üniversitesine ödül
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesine ödül
Aydemir ihracat rakamlarını değerlendirdi Aydemir: ‘Türk Milleti yüksek ahlaklı bir millettir’ Aydemir: ‘İhracattaki artış üretimi artırıyor’ Aydemir Merhum Türkeş’i rahmet niyazıyla andı Aydemir Doğu Anadolu Bölgesini örnek verdi
YEREL HABERLER Aydemir ihracat rakamlarını değerlendirdi Aydemir: ...
Araştırma üniversitesi rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
YEREL HABERLER Araştırma üniversitesi rektörlerinden Atatürk ...
Dış ticaret verileri yayımlandı Erzurum’da bu yılın Şubat ayında 1 milyon 772 milyon dolar ihracat, 2 milyon 6 bin dolar ithalat olmak üzere toplam 3 milyon 776 bin dolar tutarında dış ticaret gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Dış ticaret verileri yayımlandı Erzurum’da bu yılın ...
Erzurum’da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Erzurum’da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe ...
Atatürk Üniversitesi dev projeye ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi dev projeye ev sahipliği yapacak
Karataş’tan stokçulara veryansın MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Fiyat istismarcılığını ticaretle izah etmeye kalkışmak, akıl tutulmasıdır”
YEREL HABERLER Karataş’tan stokçulara veryansın MHP Erzurum İl ...
40 ton tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER 40 ton tohum dağıtıldı
Teravih namazından evine dönerken otomobil çarptı
YEREL HABERLER Teravih namazından evine dönerken otomobil çarptı
Oltu polislerinden anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Oltu polislerinden anlamlı ziyaret
ETÜ Teknoloji Takımı NASA'nın düzenlediği yarışmada finale kaldı
YEREL HABERLER ETÜ Teknoloji Takımı NASA'nın düzenlediği yarışmada ...
Şehit annesine sürpriz jest
YEREL HABERLER Şehit annesine sürpriz jest
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak Erzurum’da Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekibi kuruldu
YEREL HABERLER Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde ...
DAG ile TUG arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER DAG ile TUG arasında iş birliği protokolü imzalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.