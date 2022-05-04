AK Parti eski Belediye Meclis Üyesi Cebeci hayatını kaybetti

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Oltu’nun tanınmış eşraflarından Ekrem Cebeci (62) dün akşam saatlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Ekrem Cebeci'nin ani ölümü ilçede derin üzüntüye neden oldu. Evli 2 çocuk babası olan Cebeci, bir dönem AK Parti Belediye Meclis üyeliği de yapmıştı. Oltu ilçesinde sevilen simalarından İş adamı Yusuf Cebeci'nin amcası Ekrem Cebeci Oltu Aslanpaşa camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Narman yolu üzerinde Cebeciler çiftliğinde ki aile mezarlığında sevenlerinin duası eşliğinde toprağa verildi.

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