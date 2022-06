İspir’e bir müze kazandırma düşüyle yola çıkan İspir ve Çevresi Kalkındırma Vakfı (İSPAV) kurucusu bir kaç memleket sevdalısı, fikirlerinin yerel yöneticiler tarafından da benimsenmesi üzerine kolları sıvadılar.

Kolay bir proje olmayacağı açıktı. Birçok ayrıntıya yoğunlaşmaları, müzeye ruh katacak pek çok plastik sanat eseri ve etnografik malzemeye ihtiyaçları vardı. İlçenin dört bir yanını adım adım gezerek, insanlarla temas ederek, İspir’in ne tür etnografik eser ve değerlere sahip olduğunu belirlediler. Bu alanda yöneticilik, yazarlık ve sanat eleştirmenliği ile tanınan Ümit Yaşar Gözüm’ün sanat yönetmenliğinde projeyi şekillendirerek hazırlıkları tamamladılar.

Müze yeri belirleniyor

İSPAV projesi olarak başlatılan İspir Kent ve Sanat Müzesi serüveni, başka amaçla yapılmış bir binayı müzeye tahsis eden yerel yönetimin desteğiyle hızlandı. Tahsisi alınan mekân, İspir Kent ve Sanat Müzesi için biçilmiş kaftandı. Yapının imar planları, Ankara’da teknik olarak incelendi. Bakanlıkta görevli, teşhir tanzim ve mimaride tanınmış uzmanlar, müzenin mevcut planında birkaç küçük değişiklik yaparak amaca uygun hale getirdiler

Yerel yönetimin güç birliği

Sıra, sergilenecek sanat eserleri ve etnografik malzemelerin toplanmasına gelince; İspir Kaymakamlığı ve Belediye’nin ev sahipliğinde muhtarlarla bir dizi toplantı yapıldı. Muhtarların ve halkın desteğiyle toplanacak eserler ve bu süreçte düzenlenen çalıştayda ortaya çıkan eserlerle İspir Kent ve Sanat Müzesi mekânlarının teşhir ve tanzimi kurgulandı.

Geriye, kadim toprakları sanatla buluşturmak ve İspir Kent ve Sanat Müzesi Projesi’nin içeriğini zenginleştirmek kalmıştı. Atadan kalma etnografik eserler ve sanat kitaplarının sergileneceği, sanat atölyelerinin faaliyet göstereceği bir Kent ve Sanat Kütüphanesi, hızla planlandı.

2017’de üç çalıştay

2017 yılının ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde, yörenin farklı mevsimlerinin görsele aktarıldığı üç çalıştay yapıldı.

Sanatçılar yörenin üç mevsimine tanıklık ederek kurguladılar resimlerini. Aynı zamanda binlerce fotoğraf çekilerek kent arşivine kazandırıldı. Genç sanatçıların yetişmesine ve onlarca yeni serginin açılışına kapı aralayan üç çalıştayda, alanında uzman 40 tanınmış sanatçının verdiği 110 eser, bağış olarak müzeye kazandırıldı.

Başkan Coşkun: “Sanatla çok şeyi değiştireceğiz”

Küresel pandemi nedeniyle ara verilenen Uluslararası İspir Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştaylarının dördüncüsü, İspir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yeniden hayata geçiriliyor.

Konu hakkında görüşlerini aldığımız İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, tarihi, doğası ve etnografik mirasıyla İspir’in, bölgenin önde gelen yerleşim alanlarından biri olduğunu söyledi.

İspir’in, Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli geçiş yollarından olduğunu hatırlatan Başkan Coşkun, “İspir, tarihin her aşamasında önemli kritik bir coğrafya olarak önemli olagelmiştir. Roma, Bizans, Selçuklu, Saltuklar, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemleri bunun şahididir. İlk güvenli göç yollarından biri olması dolayısıyla da Anadolu’nun Türkleşmesi noktasında önemli bir fonksiyon görmüştür.” dedi.

Endemik bitki türlerinde ilk sırada

İlçenin, önemli kuş göçlerinin geçiş güzergâhlarından birisi olduğunu, flora ve fauna çeşitliliğiyle bir adım öne çıktığını kaydeden Başkan Coşkun, İspir’in, endemik türler bakımından Türkiye’nin en zengin bölgesi olduğunu ifade etti.

Anadolu’daki yedi asırlık panayırlardan birisine ev sahipliği yapan İspir’in, fırıncılık ve pastacılık mesleğinin en yetkin usta ve işverenlerini çıkardığını da hatırlatan Başkan Coşkun, “İspir, ülkesine bağlı üretken insanların dünyaya yayıldığı bir coğrafyadır.” diye konuştu.

Keskin zekâlı, sanatkâr ruhlu insanlar

Önemli devlet adamları da yetiştiren İspir’de kader birliği edenlerin, her türlü yokluk ve zorluklara karşı vatan sevgisini bütün sevgilerin üzerinde tuttuklarının altını çizen Başkan Coşkun, şunları söyledi:

“İspirli, dünyanın en uç noktalarına ulaşacak kadar dışa dönüktür. Bu yönüyle sanatın bütün dallarına yatkınlığını, yetiştirdiği yazar ve sanatçılardan biliyoruz. Ayrıca İspirli, keskin zekâsının beslediği nüktedanlığı ve hazır cevaplığı ile de ünlüdür.”

“Müze, ilçe turizmini canlandıracak”

100 mahallesi ve 70 mezrasıyla geniş ve engebeli bir coğrafyaya yayılan İspir’in nüfusunun yaz aylarında onon beş kat arttığını belirten Başkan Ahmet Coşkun, kuracakları müzenin, ilçe turizmini canlı tutmak ve çeşitlendirmek bakımından da önemli bir fonksiyon göreceğini söyledi. İspir Belediye Başkanı Coşkun, şunları söyledi:

“İstiyoruz ki, Türk tarihinin bu kadim coğrafyası, Türkiye’mizin yarınlarının daha aydınlık olması için de öncü bir rol üstlensin. Dışa dönük kişilikleriyle memleket sevdalısı İspirli hemşerilerimiz, sanatla ve kökleriyle daha yoğun bir ilişki içerisinde buluşsun. İspir Kent ve Sanat Müzesi, bu bakımdan da ilçemizin değerine değer katacaktır.”

Gözüm: “Her düş gerçeğe giden bir yolculuktur”

Uluslararası İspir Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştaylarının ve kurulacak İspir Kent ve Sanat Müzesi’nin Sanat Yönetmeni Ümit Yaşar Gözüm ise, “Her Düş Gerçeğe Giden Bir Yolculuktur!” şiarıyla başlattıkları sürecin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Bu anlayışla doğduğumuz topraklara dolayısıyla ülkemize ve insanlık âlemine bir kültürel miras mekânı kazandırma serüvenimiz 4. Sanat Çalıştayı ile taçlanmış olacak” diyen Sanat Yönetmeni Gözüm, şunları söyledi:

“Biliyoruz ki, kent ve sanat müzeleri sivil diyalog merkezleridir. İnsanımızın kökleriyle buluştuğu, birlikte yaşadığı hemşerileriyle ve farklı coğrafyaların insanıyla bağ kurduğu kültürel aydınlanmanın mihenk taşları çağdaş ve etnografik müzelerin çoğalması büyük zenginliktir. Bir ilçenin hem entelektüel insan birikimi hem de toplumsal gelişmeye karşı duyarlı yerel yöneticilere sahip olması, İspir’imiz için büyük bir şanstır. Eserleriyle İspir Kent ve Sanat Müzesini oluşma sürecine katılan başta yerel yöneticilerimiz, sanatçılarımız ve sürecin başlamasında etkin rol oynayan İSPAV’ımızı yürekten kutluyorum.”

15 tanınmış sanatçı katılacak

Sanat eleştirmeni yazar Ümit Yaşar Gözüm’ün Sanat Yönetmenliğinde, 1118 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalıştaya 11’i ressam, 3’ü Heykeltıraş, 1’i fotoğraf sanatçısı olmak üzere toplam 15 tanınmış sanatçı katılacak.

4. Uluslararası İspir Plastik Sanatlar Çalıştayı’na katılacak sanatçılar şu isimlerden oluşuyor:

Prof. Hasan Pekmezci, Prof.Dr. Meltem Akkaya, Doç.Dr. Ramazan Tilki, Haydar Durmuş, Habip Aydoğdu, Şükran Atay Pekmezci, Saadet Gözde, Süleyman Karakul, Hasan Kırdı, Zeki Serbest, Yüksel Baydar, İlayda Kepez, Ufuk Güneş Tekin, Mehmet Babat, Emin Can Terzioğlu.

