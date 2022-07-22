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Kazara kendini vurduğu iddia edilen Elif Gölveren’in en yakın iki arkadaşı tutuklandı Düğünleri olacaktı, tutuklanarak cezaevine gönderildiler

İHA

Kazara kendini vurduğu iddia edilen Elif Gölveren’in en yakın iki arkadaşı tutuklandı Düğünleri olacaktı, tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, İstatistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Elif Gölveren'in ölümüyle ilgili iki yakın arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Mesliha Gezen Uçar ve Abdullah Uçar çiftinin ise nikahlı oldukları ve yakın zamanda evlenecekleri belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Dadaşköy yol ayrımı havaalanı istikametindeki boş bir arazide meydana geldi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Arş. Gör. Dr. Elif Gölveren (35) arkadaşları Mesliha Gezen Uçar ve Abdullah Uçar ile birlikte boş arazide tüfekle atış yapmaya başladı. İddiaya göre, Gölveren tüfekle atış yapmaya çalışırken kazara kendini vurdu. Arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu olay üzerine polis ekiplerince tamamlanan araştırmalar sonucu Uçar çifti adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığının tutuklama isteğiyle mahkemeye çıkarılan çift Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Düğünleri olacaktı tutuklanarak cezaevine gönderildiler”
Uçar çiftinin emniyette polis ekiplerine verdikleri ifadelerinde ise Elif Gölveren’in kendini vurduğunu iddia ettikleri öğrenildi. Oturdukları bir kafeden sonra anlaşarak ormanlık bir alana atış yapmaya gittiklerini belirten Uçar çiftinin anlattıklarına göre şişeleri dizerek atış yaptıklarını ve Elif'in havalı tüfeği kurarken kendisini göğsünden vurduğunu söyledikleri belirtildi. Öte yandan Elif Gölveren'in ölümüne neden olma suçuyla tutuklanan Mesliha Gezen Uçar ile Abdullah Uçar çiftinin resmi nikah kıydıkları ve önümüzdeki günlerde de düğün yapacakları öğrenildi.
Hayatını kaybeden araştırma görevlisi Elif Gölveren yarın Erzurum'un Aşkale ilçesinde öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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