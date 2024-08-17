Erzurum'un devasa domatesi

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Aşağı Serdarlı Mahallesi'nde yaşayan 35 yıllık çiftçi Mustafa Korkmaz, kendi imkanlarıyla kurduğu 540 metrekarelik serasında sebze üretimi yapıyor.

Başta domates olmak üzere salatalık, biber, fasulye, mısır ve birçok farklı sebzeyi tamamen doğal yöntemlerle yetiştirdiğini belirten Korkmaz, doğal tarımın önemini şu sözlerle anlatıyor: "Doğal ilaçlama kullanarak yetiştirdiğim ürünler, kimyasal ilaç kullanılan ürünlere göre hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli. Toprak, bitkiler ve insanlar için en sağlıklı yöntem doğal tarımdır."