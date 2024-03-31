Erzurum Belediye başkan adayları kimlerdir? Erzurum Belediyesi hangi partide? Erzurum Belediye başkanı kimdir? Erzurum Belediyesi hangi partide? Erzurum Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Erzurum Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Erzurum Belediyesini hangi parti kazandı ve Erzurum Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Erzurum yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:58 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:58 facebook

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