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Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurumda anne ile kızı evlerinde ölü bulundu
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4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, cansız bedenler bugün ortaya çıktı

Erzurum’da bir kişi 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını acımasızca katletti. Zanlı bugün polis merkezine giderek teslim oldu. Cansız bedenler ise bugün ortaya çıkarıldı

Erzurumda anne ile kızı evlerinde ölü bulundu
Dehşetin izleri bugün ortaya çıktı
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İHA

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana gelen olayda ESKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Erdal Kızıloğlu (51), henüz belirlenemeyen bir sebeple boşandığı eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıloğlu’nu (30) bıçaklayarak 22 Mart tarihinde öldürdü.

Çifte cinayetin ardından kaybolan Erdal Kızıloğlu, bugün akşam saatlerinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Erdal Kızıloğlu'nun 4 gün önce işlediği çifte cinayeti itiraf etmesinin ardından polis söz konusu eve gitti. Ayşe İşlek ve Tuba Kızıloğlu'nun cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinden sonra otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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