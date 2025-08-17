Habertürk
Habertürk
        Erzurum'da şerit ihlali faciası: 4 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Erzurum’da şerit ihlali faciası: 4 ölü, 4 yaralı

        Erzurum- Tortum kara yolunda şerit ihlali nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 19:52 Güncelleme: 17.08.2025 - 19:52
        Şerit ihlali faciası: 4 ölü, 4 yaralı
        Feci kaza, saat 17.20 sıralarında Erzurum-Tortum kara yolunun Dumlu mevkisinde meydana geldi. Tortum’dan Erzurum istikametine seyir halinde olan Cengiz Atalay (39) yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Muhammed Yiğit Keskin idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada iki araç da demir yığını haline dönüştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan kişileri yaptıkları müdahale ile çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde otomobil sürücü Cengiz Atalay ile araçta bulunan Kadriye Bozuçurum, Abdurrahman Akbulut ve Abdulkadir Akbulut’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan diğer aracın sürücüsü Muhammed Yiğit Keskin ile yolcular Muhammed Anıl Keskin, Gonca Keskin ve Ada Selin Keskin ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
