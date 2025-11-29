Erzurumspor FK: 4 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.
Giriş: 29.11.2025 - 16:23 Güncelleme: 29.11.2025 - 16:23
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK, evinde İstanbulspor'u 4-0' mağlup etti.
Ev sahibi ekipte goller Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu (2) ve Amar Gerxhaliu geldi.
Bu sonuçla birlikte Erzurum FK puanını 26'ya yükseltirken İstanbulspor ise 15 puanda kaldı.
1. Lig'in 16. haftasında Erzurum FK deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ