'İntiharın eşiğindeler!' 0:00 / 0:00

DHA

TSSF Çevre Kurulu Başkanı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, tutsak yunuslarla ilgili tartışmalar ve TBMM'de Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler görüşülürken, çağrı yaptı. Eğlence ya da tedavi adı altında yunus parklarında yaşananları 'sömürü' olarak nitelendiren Ceylan, nesli tehlike altında olan türün korunmasına yönelik tedbirlerin artırılmasını, tutsak olanların ise rehabilitasyona alınarak doğal yaşamlarına geri bırakılmasını istedi.

"YUNUSLAR DOĞAL ORTAMA AİTTİR"

Türkiye'nin dünyada en çok yunus katliamının yaşandığı ülkelerden biri olduğunu kaydeden Ceylan, "Maalesef dün de İstanbul'da bir yunus tüfekle vurulmuş olarak bulundu. Keza yine yunuslarla ilgili Karadeniz'de son dönemde çıkan haberler, 'Yunusları öldürelim, bizim hamsimizi yiyorlar' şeklinde. Oysaki yunuslar denizde yaşar ve hamsi de onların hakkı. Tabi bunu söyleyen bilim insanları çıkıp da hamsinin 1 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşacağını, bizim de ondan daha önce onu avlamamamız gerektiğini hatırlatmıyor. Yunuslar doğal ortama aittir" diye konuştu.

KIRMIZI LİSTEDE NESLİ TEHLİKEDE

TBMM'de Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili görüşlerini dile getiren Ceylan, yunusların, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer aldığını ve nesillerinin Türkiye'de tehdit altında olduğunu vurguladı. Yunusların denizlerin en narin memelilerinden olduğuna dikkat çeken Ceylan, "İnsana belki de en yakın türlerden. Bizim gibi mutlu oluyor, üzülüyorlar, çeşitli dürtülere sahipler. Sevimli yüzlerine baktığımızda onları hep mutlu zannediyoruz, gülümsediklerini düşünüyoruz. Oysa ABD'li aktivist Ric O´Barry'nin söylediği gibi 'Yunusun yüzündeki gülümseme, doğadaki en aldatıcı yanılgı.' Çünkü engin denizlerde kilometrelerce yüzmeye, avlanmaya alışmış bu hayvanları, beton kafesler içinde tutsak ediyoruz. Sevimli yüzlerine ve gülüşlerine aldanmayın, intiharın eşiğindeler" dedi.