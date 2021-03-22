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HaberlerOtomobilEşarj şarj istasyon sayısını 2021'de 500'e çıkaracak
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Şarj istasyon sayısını 2021'de 500'e çıkaracak

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, "Bugün, kamusal alanlarda halka açık istasyon sayısında 400'e ulaştık. Bu yıl sonu itibarıyla 500'e ulaşmayı hedefliyoruz ve hatta daha fazla olabilir. Burada önemli olan konu şarj istasyonlarındaki enerjinin yeşil enerji olması. Biz, Eşarj ile elektrikli araç şarj istasyonlarında yüzde 100 yeşil enerji garantisi vermek istiyoruz" dedi

Eşarj şarj istasyon sayısını 2021'de 500'e çıkaracak
AA

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, çoğunluk hissesine sahip oldukları Eşarj ile halka açık istasyon sayısını 500'e çıkaracaklarını ve kullanıcılara bu istasyonlardaki enerjinin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan üretildiğine yönelik garanti vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

Binaların verimliliği, depolama tesisleri, doğal gaz piyasasında yapılandırma ve serbestleşme, petrol ve gaz aramaları, yatırım ortamını iyileştirme ve güçlü sermaye yapıları oluşturarak yeşil finansmana erişim gibi başlıkların yer aldığı ekonomi reform paketinde yeşil eylem planına yönelik kararlar bulunduğunu aktaran Zaimler, bu kapsamda elektrikli araçların şarj altyapısının oluşturulmasının da bu başlıklardan biri olduğunu dile getirdi.

Zaimler, elektrikli araç şarj altyapısının ilk etapta ağırlıklı olarak büyükşehirlerde toplu taşımayla başlayacağını ve filo tarzı sistemlerle yayılacağını ifade etti.

Enerjisa'nın şarj istasyonu alanında 2018'de çoğunluk hisselerini satın aldığı Eşarj ile yatırımlarını gerçekleştirdiğini söyleyen Zaimler, "Geçtiğimiz 3 senede istasyon sayısını ciddi şekilde artırdık. Bugün, kamusal alanlarda halka açık istasyon sayısında 400'e ulaştık. Bu yıl sonu itibarıyla 500'e ulaşmayı hedefliyoruz ve hatta daha fazla olabilir. Şu an 2 bin bireysel noktada uygulanan şarj istasyonumuz var" bilgisini paylaştı.

'ŞEBEKE ALTYAPISINDA YATIRIM GEREKLİ'

Zaimler, dünyadaki eğilimlere bakıldığında 2030'da satılan araçların yüzde 50'sinin elektrikli olacağının öngörüldüğünü anımsattı.

Elektrikli araçların satılmasının yanı sıra altyapısının da hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Zaimler, "Burada önemli olan konu şarj istasyonlarındaki enerjinin yeşil enerji olması. Yeşil enerjinin büyümesi, bu işi elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarıyla eşleştirmemize de bir anlam katacak. Biz, Eşarj ile elektrikli araç şarj istasyonlarında yüzde 100 yeşil enerji garantisi vermek istiyoruz ve bu alandaki oyun kuruculardanız. 2030'da 2.5 milyon ton karbon emisyonunu azaltmış olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kulandı.

Zaimler, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla bir şarj istasyonu ağı oluşacağını belirterek, "Burada bize hem elektrikli şarj istasyonu ağını kuran bir şirket olarak hem de dağıtım şebekesi işleten şirket olarak sorumluluk düşüyor. Bu noktada da şarj istasyonlarının şebekeye olan etkilerini ortadan kaldıracak altyapı yatırımları yapmamız gerekiyor. 2021-2025 döneminde şu an için öngörülen tarife paketinin içinde bu konuda bir bütçe yok ama bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar bittikten sonra tüm elektrikli araçlar ve şarj istasyonları tanımlandığında, elektrik dağıtım şirketlerine orada bir rol ve sorumluluk düşecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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