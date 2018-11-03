Esbjerg - Midtjylland düellosu

Danimarka Süperlig maçında Esbjerg ile Midtjylland, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:30. Esbjerg 24 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Midtjylland 31 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Esbjerg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Midtjylland son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 567 kodlu maçı oynayanlar; Esbjerg galibiyet oranı 4.45, beraberlik oranı 3.45, Midtjylland galibiyet oranı 1.45. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Esbjerg son haftadaki Randers FC müsabasında 0-2 kazandı.

Midtjylland ise Brondby karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Esbjerg, 10 gol attı ve 8 gol yedi.

Midtjylland ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Midtjylland, 11 gol atarken 7 gol yedi.

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