Eşcinsellik günah mı? Diyanet'e göre eşcinsellik caiz mi?

İslamiyet dini, insan davranışlarını değerlendirirken inanç, ahlak ve fiil ayrımını esas alır. Bu nedenle bir kişinin duygu ve eğilimleri ile bu eğilimler doğrultusunda sergilenen davranışlar farklı kategorilerde ele alınmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da eşcinsellik konusunu değerlendirirken bu ayrımı gözetir. İnsanın eğilimleri ile fiilleri arasında fark bulunduğuna dikkat çeker. Peki bu konudaki net görüş ne?

EŞCİNSELLİK GÜNAH MI?

Eşcinsellik günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre İslam dini cinsel ilişkinin yalnızca evlilik bağı içindeki kadın ve erkek arasında meşru olduğunu kabul etmektedir. Bu çerçevede eşcinsel ilişkiler, İslam’ın belirlediği meşru cinsel ilişki sınırları dışında değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak Diyanet, bu değerlendirmeyi yaparken kişinin insani değeri ve onurunun korunmasına özel önem verildiğini de vurgulamaktadır. Bir kişinin sahip olduğu eğilimler nedeniyle dışlanması veya aşağılanması dinen doğru bulunmamaktadır. Ancak eşcinsel ilişkinin fiil olarak İslam ahlakıyla bağdaşmadığı ifade edilmektedir.

EŞCİNSELLİK CAİZ Mİ? Peki eşcinsellik caiz mi? Diyanet’e göre eşcinsel ilişkiler caiz kabul edilmemektedir. İslam dini neslin korunması, aile kurumunun devamı ve toplumsal düzenin sağlanması gibi temel ilkeler doğrultusunda evlilik dışı ve evlilik tanımına uymayan cinsel ilişkileri meşru görmemektedir. Bu değerlendirme, bireyin insan olarak değeriyle ilgili değildir. Davranışın dini hükmüyle ilgilidir. Diyanet, eşcinselliğin bir davranış biçimi olarak dinen uygun bulunmadığını belirtirken kişilere karşı adaletli, merhametli ve saygılı bir yaklaşımın esas alınması gerektiğini de özellikle vurgulamaktadır. EŞCİNSELLİK GÜNAHI VAR MI? Peki eşcinsellik günahı var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre eşcinsel ilişkinin fiil olarak gerçekleştirilmesi günah kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak kişinin bu yöndeki eğilimleri tek başına günah olarak kabul edilmez. İslam’da sorumluluk, iradeyle yapılan fiiller üzerinden değerlendirilir. Bu noktada Diyanet, eşcinsellik konusunun yalnızca “günah” kavramı üzerinden değil aynı zamanda ahlak, irade ve sorumluluk bilinci çerçevesinde ele alınması gerektiğini ifade etmektedir. Aynı zamanda bireylerin dini rehberlik ve manevi destekle doğru yola yöneltilmesinin önemine dikkat çekilmektedir.

İSLAM DİNİ NEDİR? İslam dini nedir? Söz konusu din, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmayı esas alan, insanın hem Allah ile hem de toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ilahi bir dindir. “İslam” kelimesi, teslim olmak, barış ve esenlik anlamlarına gelir. İslam’a göre insan, Allah’a teslim olarak dünya ve ahiret hayatında huzura ulaşır. İslam dini inanç, ibadet, ahlak ve sosyal hayatı kapsayan bütüncül bir yaşam sistemi sunar. Bu dinin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim, rehberi ise Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetidir. İSLAM DİNİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI? Peki İslam dini ne zaman ortaya çıktı? İslam dini, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 610 yılında Mekke’de ilk vahyin gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Hira Mağarası’nda gelen ilk vahiy ile birlikte İslam’ın tebliğ süreci başlamıştır. Bu tarih, İslam dininin insanlara açıkça bildirilmeye başlandığı dönem olarak kabul edilir. İslam, Hz. Âdem’den itibaren gelen tevhid inancının son ve tamamlayıcı halkası olarak görülür. Hz. Muhammed ise İslam dininin son peygamberidir.