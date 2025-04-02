Eşeği ile sulama kanalına düştü! Şanlıurfa'da feci bir olay yaşandı. Kentte eşeği ile birlikte sulama kanalına düşen çoban Abdulkadir Gizli boğularak hayatını kaybetti. Eşeğin de öldüğü belirlenirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.04.2025 - 11:58 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:58 facebook

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