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        Haberler Gündem Güncel Eşeği ile sulama kanalına düştü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Eşeği ile sulama kanalına düştü!

        Şanlıurfa'da feci bir olay yaşandı. Kentte eşeği ile birlikte sulama kanalına düşen çoban Abdulkadir Gizli boğularak hayatını kaybetti. Eşeğin de öldüğü belirlenirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 11:58 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:58
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        Eşeği ile sulama kanalına düştü!
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eşeği ile birlikte sulama kanalına düşen çoban Abdulkadir Gizli (37) boğuldu.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Sergen Mahallesi'nde meydana geldi.

        Merada koyun otlatan Abdulkadir Gizli, bilinmeyen nedenle üzerinde bulunduğu eşekle birlikte yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

        Akıntıya kapılan çoban gözden kaybolurken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen arama-kurtarma ekipleri, Gizli'nin cansız bedenine ulaştı.

        Cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Eşeğin de öldüğü belirlenirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #Şanlıurfa
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