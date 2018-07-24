Arpaçay ilçesine bağlı bir yaylada, eşeklerin başını bezle bağlayıp sopayla şiddet uygulayan bir kişinin görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Bunun üzerine harekete geçen Kars Jandarma Komutanlığı ve Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eşeklere şiddet uygulayanın V.Ç. olduğunu belirledi.

V.Ç'nin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, bölgede bulunan 54 yaylada yapılan özverili ve titiz çalışmalar sonucunda, V.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, V.Ç'ye, "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" suçundan hayvan başına 625 lira olmak üzere toplamda 1250 lira idari para cezası uygulandı.

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