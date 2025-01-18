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        Haberler Gündem Esenler'de öfkeli sürücü dehşet saçtı

        Esenler'de öfkeli sürücü dehşet saçtı

        Esenler bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple yol ortasında dehşet saçtı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 18.01.2025 - 17:33
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        Öfkeli sürücü dehşet saçtı
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        Esenler bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple öndeki aracın sürücüsüne sinirlendi. Adam, önce sopayla otomobili tekmelemeye başladı daha sonrada küfürler savurdu. Trafikte yaşanan o gergin anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Olay, bugün öğle saatlerinde Esenler Davutpaşa Yıldız Teknik Üniversitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre trafiğin yoğun olduğu yolda seyreden bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple öndeki aracın sürücüsüne sinirlendi. Aracından inen adam, önce aracından aldığı sopayla otomobili tekmelemeye başladı ve küfürler savurdu.

        Aracın sağ ön camından kolunu içeri sokmaya çalışarak sürücüye saldırmak istedi. Başarılı olamayan sürücü daha sonra aracına geri döndü. Yaşanan gergin anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, trafikteki araçların ilerlemesinin ardından iki araçta yoluna devam etti.

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