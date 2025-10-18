Habertürk
        Esenler Erokspor: 80 - Beşiktaş GAİN: 84 | MAÇ SONUCU

        Esenler Erokspor: 80 - Beşiktaş GAİN: 84 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Esenler Erokspor'u 84-80 yendi. Bu sonucun ardından Siyah Beyazlılar, sezona 4'te 4 yaparak başlamış oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 17:28 Güncelleme: 18.10.2025 - 17:28
        Beşiktaş GAİN, 4'te 4 yaptı!
        Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 84-80 mağlup etti.

        Bu galibiyetle siyah-beyazlılar, 4'te 4 yaptı. Esenler Erokspor ise 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi

        Esenler Erokspor: Crawford 21, Love 3, Cornelie 21, Egehan Arna 6, Ahmet Düverioğlu 2, Erten Gazi 3, Galloway 13, Simmons 2, Thurman 9

        Beşiktaş GAİN: Mathews 26, Berk İbrahim Uğurlu 2, Anthony Brown 13, Morgan 5, Zizic 10, Dotson 10, Kamagate 10, Canberk Kuş 6, Vittorio Brown 2

        1. Periyot: 19-27

        Devre: 36-40

        3. Periyot: 55-61

        4. Periyot: 80-84

        Beş faulle çıkanlar: 35.37 Morgan, 38.32 Dotson (Beşiktaş GAİN)

