Esenler'in "Kamp Akademisi"nde rota Kızılcahamam

İstanbul'un Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kamp Akademisi" projesi, gençleri doğayla buluşturarak unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor.

Bu ay düzenlenen etkinlikte gençler, vahşi yaşam ve doğa fotoğrafçısı Doğanay Vural ile bir araya geldi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleşen kampta, deneyimli doğa eğitmeni Faysal Sakuç rehberliğinde çeşitli eğitimler düzenlendi.