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        Haberler Gündem Güncel Esenler'in "Kamp Akademisi"nde rota Kızılcahamam | Son dakika haberleri

        Esenler Belediyesi'nin "Kamp Akademisi"nde rota Kızılcahamam oldu

        İstanbul'un Esenler Belediyesi'nin "Kamp Akademisi", bu hafta rotayı Ankara Kızılcahamam'a çevirdi. Gençlerin yeni doğa macerasına vahşi yaşam ve doğa fotoğrafçısı Doğanay Vural eşlik etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:25 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:25
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        Esenler'in "Kamp Akademisi"nde rota Kızılcahamam
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        İstanbul'un Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kamp Akademisi" projesi, gençleri doğayla buluşturarak unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor.

        Bu ay düzenlenen etkinlikte gençler, vahşi yaşam ve doğa fotoğrafçısı Doğanay Vural ile bir araya geldi.

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleşen kampta, deneyimli doğa eğitmeni Faysal Sakuç rehberliğinde çeşitli eğitimler düzenlendi.

        Gençlere doğada iz sürme, vahşi yaşamın dinamikleri ve canlı ekosistemi üzerine hem teorik hem de pratik bilgiler sunuldu.

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        #esenler belediyesi kamp akademi
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