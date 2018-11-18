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Esenler’de torbacı karı ve kocanın evine nefes kesen operasyon

İstanbul Esenler'de bir eve düzenlenen narkotik baskınında, torbacı eşine "Kapıyı açma" diye bağırdı. Bu sırada narkotik ekipleri eve girerken, torbacının eşi oyuncak ayıyla birlikte uyuşturucuları pencereden attı

18.11.2018 - 10:28 | Güncelleme: İHA

Esenler’de bir süredir takiplerinde olan torbacıyı sokakta yakalayan narkotimler, eşi ve çocuklarıyla yaşadığı eve operasyon düzenledi. Binanın içerisinde torbacının “kapıyı açma polis” diye bağırması üzerine eşi, şeffaf poşetlerdeki eroinleri oyuncak ayıyla birlikte pencereden dışarıya attı. Nefes kesen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçilirken, gözaltına alınan torbacı koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

İHA'nın haberine göre, İstanbul’da torbacılara göz açtırmayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Esenler'de uyuşturucu satan bir şahsın yakalanması için çalışma başlattı. “Uyuşturucu madde kullanmak” suçundan emniyette çok sayıda kaydı bulunan Mustafa Ş. (26) isimli zanlı, zanlıyı Esenler Menderes Mahallesi'nde kıskıvrak yakaladı.

SOKAKTA YAKALANDI, EŞİNE "KAPIYI AÇMA" DİYE BAĞIRDI

Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen şahıs, polisin nezaretinde 352. Sokak’taki evinin girişine götürüldü. Uyuşturucu maddelerin evde olduğunu tespit eden polis, bağırma ihtimaline karşın bir süre torbacının ağzını kapattı. Kapıyı gelen narkotimler, koçbaşıyla kırmak istedi ancak şahsın eşine kapıyı açtırabileceğini söylemesi üzerine kırmaktan vazgeçti. Kapıdan eşine seslenerek açmasını söyleyen torbacı, saniyeler geçmeden “Açma kapıyı, polis” diye bağırmaya başladı. O esnada ise torbacının eşi Tuğba Ş.(24), şeffaf poşetlerdeki satışa hazır haldeki eroinleri pencereden dışarıya attı.

EROİNLERİ OYUNCAK AYI İLE PENCEREDEN ATMIŞ

Kadının maddeleri attıktan sonra kapıyı açtığı eve giren polis, odalara girerek didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda evde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 5 bin 835 lira ele geçirildi. Çalışmaları daha da derinleştiren narkotimler, bina arasına inerek fenerle arama yapmaya başladı. Her taşın ve tahtanın altında tek tek bakan polis, oyuncak ayı ile pencereden atılmış 26 paket eroin maddesi ele geçirdi.

POLİS 1 HAFTALIK BEBEĞİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Öte yandan aramaların tamamlanması sonrası torbacı Mustafa Ş. ters kelepçelenerek, eşi Tuğba Ş. ise kucağındaki 1 haftalık bebeğiyle polis aracına götürüldü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen torbacı ve eşi ardından şubeye götürüldü. Sağlık kontrolü çıkışında memurun battaniyeye sarılı bebek için, “çabuk üşümesin, arabayı ısıtın” sözleri ise polisin vicdanını ve hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

TORBACI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şubeye getirilen torbacı ve eşi, ifadelerinin alınmasının ve sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Bakırköy Adliyesi’nde mahkemeye çıkartılan Mustafa Ş., “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Tuğba Ş. ise yeni doğum yapmasından dolayı savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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