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HaberlerGündemEsenyurt'ta feci olay! Durdurmaya çalışırken öldürdü

Esenyurt'da gaspçılar ve vatandaş arasında yaşanan kovalamaca ölümle bitti

İHA

Esenyurt'ta bir kadının çantasını gasp etmek isteyen motosikletli 2 şüpheli ile vatandaş arasında kovalama yaşandı. Kaçmak için ters yöne giren şüphelileri durdurmaya çalışan vatandaş aracıyla motosiklete çarptı, 1 şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti. Olay kameralara yansıdı.

esenyurt kaza

Olay, Esenyurt 2070 sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikleti 2 şüpheli yol kenarında yürüyen kadının çantasını gasp etmek istedi. Çantasını vermek istemeyen kadın çığlıklar atarak yardım istedi.

Kadının çığlıklarını duyan Hakan K. isimli bir vatandaş yardıma koştu. Hakan K., aracıyla şüphelileri kovalamaya başladı.

Kovalamaca sırasında şüpheliler araçtan kaçmak için ters yöne girdi. Şüphelileri durdurmaya çalışan Hakan K. motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle şüpheliler motosikletten savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde şüphelilerden bir tanesinin öldüğü belirlendi. Yaralı olan şüpheli ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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