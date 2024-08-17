Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza kamerada

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü: Kaza anı kamerada
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aniden yola çıkan 3 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otomobilini olay yerinde bırakarak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, sürücü aracını bırakarak kaçtı.
Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi'nde ilerleyen otomobil, aniden yola çıkan F.I. (3) isimli çocuğa çarptı.
SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ BIRAKARAK KAÇTI
Aracın altında kalan çocuk ağır yaralandı. Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı.
KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre; sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan küçük çocuk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Caddeyi trafiğe kapatan polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamalarının ardından araç çekiciyle kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.