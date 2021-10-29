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Esenyurt'ta ambalaj fabrikası alev alev yandı: 1 ölü

İstanbul Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, yangın enkazında yaptıkları incelemede bir kişinin cansız bedenine ulaştı

Esenyurt'ta ambalaj fabrikası alev alev yandı: 1 ölü
Esenyurt'ta fabrika yangını: 1 ölü
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AA

Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'ndeki kağıt ambalaj üretimi yapılan iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alarak vatandaşları fabrikanın çevresinden uzaklaştırdı.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Geniş alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. AA'nın haberine göre; ekipler, yangın enkazında yaptıkları incelemede E.B.'nin cansız bedenine ulaştı.

E.B.'nin naaşı yakındaki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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