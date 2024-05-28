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        Haberler Gündem İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Esenyurt ilçedeki çöp kamyonunun çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 22:42 Güncelleme: 28.05.2024 - 22:52
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        Kamyonunun çarptığı çocuk öldü
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        Erzurum Kongre Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu H.Cye (8), dönüş yapmaya çalışan M.A. idaresindeki çöp kamyonu çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. H.Cnin cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

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