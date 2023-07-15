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        Esenyurt'ta kan donduran anlar! Mahalleli araçta alkol alanlara tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı

        Esenyurt'ta bir araçta alkol alanlar ile mahalleli arasına çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve av tüfeğiyle ateş açan 2 kişi yakalandı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 14:22
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        Esenyurt'ta kan donduran anlar!
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        Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araç içinde alkol alanlar ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Mahalle sakinleri, araçtakilerin uzaklaşmasını istedi ancak uyarı dikkate alınmayınca kavga çıktı.

        Mahalle sakinlerinden ikisi kavga ettikleri gruba ateş açtı. Sokakta alkol alan grup hızla olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis sevk edildi. Polis, silah kullandığı belirlenen mahallelilerden Hamit C. ve Cüneyt B.'yi yakaladı.

        YARI OTOMATİK AV TÜFEĞİ KULLANILDI

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        Hamit C.'nin üzerinden kurusıkı tabanca çıktı. Cüneyt B.'nin ise çatışma sırasında yarı otomatik av tüfeği kullandığı tespit edildi.

        İki şüpheli hakkında "ateşli silahlarla ilgili kanuna uymamak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.

        ATEŞ AÇILDIĞI ANLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

        Bu arada olay anı çevredeki bir binadakiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüyü çeken kişilerin olay sırasında gülmesi de dikkat çekti.

        #Esenyurt
        #Son dakika haberler
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