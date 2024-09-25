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        Esenyurt'ta kendisine yol vermeyen sürücüyü bıçakladı

        İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, yaya geçidinde kendisine yol vermeyen araç sürücüsünü çıkan tartışmada bıçakladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı. Dehşet anları ise kamerayla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:03
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        Esenyurt'ta bir yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü bıçakla yaraladı.

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        Olay, dün öğle saatlerinde ilçedeki Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

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        Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir genç, karşıdan gelen hafif ticari araç durmayınca sürücüye tepki gösterdi.

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        Yaya ile sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç, sürücüyü bıçakladı.

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        Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Saldırgan genç gözaltına alındı, yaralı sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        Bıçaklı kavga ise cep telefonu ve çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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        Yaralı sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        #İstanbul Esenyurt
        #Yaya
        #Yol kavgası
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