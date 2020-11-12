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HaberlerGündem3. SayfaEsenyurt'ta kokoreççiye pavyon baskını - Haberler
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Esenyurt'ta kokoreççiye pavyon baskını

Esenyurt'ta kokoreç satılan işyerine günün farklı saatlerinde girip-çıkanlardan şüphelenenlerin ihbarı üzerine bu işyerinin alt katının gizli olarak işletilen pavyon olduğu ortaya çıktı. Pavyon mühürlenirken, işletmecilere para cezası kesildi.

Esenyurt'ta kokoreççiye pavyon baskını - Haberler
Haber Merkezi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinin Osmangazi mahallesindeki bir kokoreççiye fuhuş baskını yapıldı.

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri ve zabıta memurları denetim gerçekleştirdi.

Kokoreççiye girdikten sonra ortada görünmeyen kişileri şüphe yarattı.

Ekipler dar merdiven ile alt katına inilen bölümün neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar bulunduğunu, müzik yayını yapıldığını içeride kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkollü içecek tükettiği pavyon olarak kullanıldığını belirledi.

Gördükleri karşısında şaşıran ekipler, işyerini mühürleyerek işletmecilere para cezası kesti.

Öte yandan, çevrede oturanlar ve işyerleri bulunanlar, kokoreççinin altında gizli bir eğlence yeri olduğunu öğrenince çok şaşırdıklarını söyledi.

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