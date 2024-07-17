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        Esenyurt'ta korkutan yangın

        İstanbul Esenyurt'ta bir binanın beşinci katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 22:18 Güncelleme: 17.07.2024 - 22:18
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        Esenyurt'ta korkutan yangın
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        Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Orhangazi Mahallesi 1658 Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü, çatıda hasar oluştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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