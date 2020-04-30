DHA

Esenyurt Devriye Ekipler Büro Amirliği´ne bağlı ekipler dün saat 23.25´te bir kafeye baskın düzenledi. Polisler, iş yerinde bilgisayar üzerinden sanal tombala oynayan 10 kişi olduğunu belirledi.

DHA'nın haberine göre, bu kişilere kumar oynamak suçundan para cezası kesildi. Ayrıca içerideki 2´si kadın 3 kişi le tombala oynayan 10 kişiye Umum Hıfzısıhha Kanunu´na muhalefet suçundan 3 bin 150´şer TL idari para cezası uygulandı.

İçeridekilerden 1 kişi hakkında 5 yıl hapis cezası kesinleştiği için arandığı ortaya çıktı. İşletme sorumlusu Fuat Ş. iş yeri ruhsatını ibraz edemeyince Esenyurt Belediyesi Zabıta ekiplerine bilgi verildi. Bu işyerinin daha önce de mühürlendiği ortaya çıkınca `Mühür fekki suçundan da işlem yapıldı. Fuat Ş. gerekli işlemler için Esenyurt Polis Merkezi Amirliği´ne teslim edildi.